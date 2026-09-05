Huế thúc đẩy hợp tác với Shizuoka (Nhật Bản) trong đầu tư, du lịch và công nghệ xanh

Chiều 4/9, UBND thành phố Huế tổ chức buổi làm việc với chính quyền thành phố Shizuoka, Nhật Bản và Lễ ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa hai địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho biết, quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế và thành phố Shizuoka được khởi nguồn từ năm 2005. Hơn 20 năm qua, hai địa phương duy trì nhiều hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân và triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường.
Một trong những kết quả nổi bật là Dự án Hợp tác giữa các đô thị hướng tới giảm phát thải các-bon (C3P) do Bộ Môi trường Nhật Bản hỗ trợ. Dự án góp phần thúc đẩy thực hiện các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Huế, đồng thời đưa các giải pháp, công nghệ phục vụ mục tiêu trung hòa các-bon và phát triển bền vững vào thực tiễn.
Theo lãnh đạo thành phố Huế, trong giai đoạn phát triển mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế xanh, bền vững trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa.
Từ định hướng này, Huế mong muốn tiếp tục nâng tầm quan hệ với thành phố Shizuoka - địa phương có thế mạnh về du lịch sinh thái, công nghệ xanh, logistics và kinh tế cảng biển. Đây được xem là những lĩnh vực có nhiều dư địa để hai địa phương mở rộng hợp tác trong thời gian tới.
Lãnh đạo thành phố Huế đề nghị hai bên tăng cường quảng bá điểm đến, giao lưu văn hóa và phối hợp kích cầu du lịch hai chiều; nghiên cứu để các đoàn nghệ thuật thành phố Shizuoka tham dự Festival Huế năm 2027.
Trong phát triển nguồn nhân lực, hai địa phương sẽ thúc đẩy trao đổi sinh viên, thực tập sinh, hợp tác đào tạo và phái cử nguồn nhân lực. Đây là hướng hợp tác nhằm tăng cường giao lưu, đồng thời mở rộng cơ hội đào tạo và việc làm cho nguồn nhân lực của hai địa phương.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư, thành phố Huế đề nghị thành phố Shizuoka giới thiệu các doanh nghiệp sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Huế; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp hai địa phương.
Thông qua các hoạt động này, Huế kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị của doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp địa phương.
Trao đổi tại buổi làm việc, Thị trưởng thành phố Shizuoka Takashi Nanba cho biết chính quyền và doanh nghiệp hai bên những năm gần đây tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ chương trình hợp tác liên thành phố của Bộ Môi trường Nhật Bản, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và thu giữ khí các-bon.
Thành phố Shizuoka đặt mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050 và đang thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo. Thị trưởng Takashi Nanba mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để cùng giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu; đồng thời bày tỏ ủng hộ đề xuất hợp tác về du lịch y tế của thành phố Huế.
Theo thỏa thuận được ký kết, thành phố Huế và thành phố Shizuoka thống nhất kế thừa, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác được thiết lập từ năm 2005; tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, phù hợp với pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên.
Hai bên khuyến khích trao đổi thông tin, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế, môi trường và những lĩnh vực khác trên cơ sở tôn trọng đặc trưng của mỗi địa phương.
Việc thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị với thành phố Shizuoka không chỉ củng cố nền tảng giao lưu được duy trì hơn hai thập kỷ, mà còn mở thêm một kênh kết nối để Huế tiếp cận doanh nghiệp, công nghệ và kinh nghiệm phát triển từ Nhật Bản.
Trong đó, hợp tác kinh tế, đầu tư, du lịch, nguồn nhân lực và công nghệ xanh được kỳ vọng trở thành những lĩnh vực trọng tâm, góp phần đưa quan hệ giữa thành phố Huế và thành phố Shizuoka ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thêm động lực cho quá trình phát triển xanh và bền vững của Huế.
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