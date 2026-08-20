Kết nối logistics, mở rộng giao thương nông sản giữa Việt Nam và tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc)

Với gần 100 doanh nghiệp tham gia, Chương trình Xúc tiến hợp tác nông nghiệp tỉnh Hà Bắc - Việt Nam 2026 mở ra cơ hội tăng cường giao thương, chế biến sâu và xây dựng chuỗi cung ứng nông sản hai chiều, trong đó logistics đường sắt được xác định là một lợi thế quan trọng...

Các doanh nghiệp tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 19/8/2026, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) tổ chức Chương trình Xúc tiến hợp tác nông nghiệp tỉnh Hà Bắc - Việt Nam 2026.

Chương trình có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến thương mại cùng gần 100 doanh nghiệp nông nghiệp, thực phẩm của Hà Bắc, nhằm giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP

Các doanh nghiệp Hà Bắc tham gia chương trình hoạt động đa dạng trong lĩnh vực chiết xuất hoạt chất thực vật, chế biến nông sản, thực phẩm, rau củ quả và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Sinh học Chenguang là doanh nghiệp công nghệ cao chuyên chiết xuất, phân tách, tinh chế và ứng dụng các hoạt chất từ thực vật. Công ty Cổ phần Thực phẩm Handan Flower chuyên sản xuất trái cây sấy, đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty TNHH Nông sản Xionghan Hà Bắc phát triển chuỗi sản xuất khép kín đối với lê tươi, sở hữu hơn 1.000 ha vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, công suất chế biến hơn 40.000 tấn/năm và cung cấp sản phẩm trực tiếp cho Costco, Walmart.

Hà Bắc còn có các doanh nghiệp chuyên về rau củ, chế biến sâu phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất nguyên liệu dược phẩm sinh học, thực phẩm chức năng và phát triển sản phẩm khoai mỡ đông khô xuất khẩu. Những năng lực này được kỳ vọng tạo thêm dư địa hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong chế biến sâu, công nghệ, kinh tế tuần hoàn và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng kết nối logistics đường sắt giữa Hà Bắc và Hà Nội là lợi thế quan trọng đối với thương mại nông sản.

Bên cạnh chất lượng và giá cả, thời gian vận chuyển, khả năng bảo quản và tính ổn định của chuỗi logistics có ý nghĩa quyết định đối với giao thương nông sản. Khi sản phẩm được kết nối với thị trường, doanh nghiệp với doanh nghiệp và thương mại với logistics, khoảng cách địa lý sẽ không còn là trở ngại lớn đối với hợp tác nông nghiệp Hà Bắc - Việt Nam.

Ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hà Bắc (Trung Quốc) tại sự kiện. Ảnh: Chu Khôi.

Ông Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, doanh nghiệp hai bên cần vượt qua cách tiếp cận đơn thuần là “mua bán sản phẩm gì”, để tập trung vào nhu cầu cụ thể của thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, quy cách bao bì, giá cả và sản lượng. Đồng thời, cần quan tâm đến thủ tục xuất nhập khẩu, kiểm dịch, thanh toán, bảo quản, vận chuyển; mở rộng hợp tác chế biến sâu, chuyển giao công nghệ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và duy trì kết nối sau các chương trình giao thương.

DƯ ĐỊA GIAO THƯƠNG LỚN, NHƯNG CẦN THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lý Đan, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Bắc, cho biết tỉnh có diện tích 188.800 km2, dân số 73,78 triệu người và khoảng 6 triệu ha đất canh tác. Năm 2025, giá trị gia tăng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp của Hà Bắc đạt 451,45 tỷ nhân dân tệ. Sản lượng rau củ đạt hơn 58 triệu tấn, trái cây 12,544 triệu tấn. Tỉnh đặc biệt có thế mạnh về quả lê, với diện tích, sản lượng và xuất khẩu đứng đầu Trung Quốc. Năm 2025, xuất khẩu nông sản của Hà Bắc đạt 2,57 tỷ USD, tới 174 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo bà Lý Đan, Việt Nam và Hà Bắc có tính bổ trợ cao về sản phẩm. Việt Nam có thế mạnh về nông sản nhiệt đới, trong khi Hà Bắc có lợi thế về rau củ, lê, nấm ăn và ngũ cốc. Đáng chú ý, tuyến tàu hàng ASEAN kết nối Kê Trạch, Hàm Đan với Hà Nội được khai trương ngày 5/3/2025, vận chuyển hai chiều và rút ngắn thời gian vận chuyển từ 12-15 ngày xuống còn 5-7 ngày. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai bên.

Hiện Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ sáu của Hà Bắc, đồng thời là nguồn cung nông sản quan trọng của tỉnh. Hà Bắc kỳ vọng các hoạt động giao thương trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác trong chế biến sâu, thực phẩm chế biến và rau củ quả.

Thông tin về tình hình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết năm 2025 đạt kỷ lục 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 42,8 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam, trong đó có nhiều loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, thanh long, mít và xoài. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là thị trường quan trọng đối với nhiều nông sản ôn đới của Trung Quốc. Sự bổ trợ về cơ cấu sản phẩm tạo dư địa lớn cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hà Bắc.

Tuy nhiên, theo ông Dự, thương mại nông sản vẫn đối mặt với một số điểm nghẽn, như hạ tầng logistics chưa đồng bộ, ùn ứ cục bộ tại cửa khẩu vào mùa cao điểm, chi phí chuỗi cung ứng lạnh cao; các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về kiểm dịch, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hai bên còn thiếu thông tin sâu về thị trường, nhu cầu và hệ thống phân phối của nhau.

Để tháo gỡ, ông Dự đề xuất khai thác tối đa tuyến tàu hàng đường sắt ASEAN khứ hồi Hà Bắc - Hà Nội, nghiên cứu cơ chế ưu tiên thông quan đối với nông sản, đầu tư hệ thống kho lạnh tại các ga đường sắt và khu vực cửa khẩu.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ông Dự đề nghị chuẩn hóa chất lượng ngay từ vùng sản xuất, tuân thủ các quy định về mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, tăng cường truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ sạch.

Cùng với đó, hai bên cần xây dựng cơ chế chia sẻ định kỳ về nhu cầu, giá cả và quy định thị trường; thúc đẩy các hợp đồng kinh tế dài hạn, chính ngạch giữa các nhà phân phối lớn của Hà Bắc với các hợp tác xã, doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu của Việt Nam.