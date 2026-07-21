TP. Hồ Chí Minh: Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu đến 2030, tầm nhìn 2050

Tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp từ chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng chống chịu đến quản lý tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Minh Huy

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu nâng cao khả năng thích ứng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn, ngập lụt và nước biển dâng; giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thành phố hướng tới phát triển nền kinh tế carbon thấp, lồng ghép các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến năm 2030, Thành phố sẽ hoàn thành các chương trình, dự án còn tồn đọng của giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng; đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng, hệ sinh thái trước tác động của biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các mục tiêu này, Kế hoạch xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo từng ngành, lĩnh vực, từ quản lý tài nguyên, phát triển hạ tầng, chuyển đổi năng lượng đến các lĩnh vực văn hóa và xã hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thành phố sẽ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; quản lý, phục hồi rừng; sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; ứng dụng công nghệ trong xử lý nước thải, chất thải theo hướng giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường quản lý phát thải từ lĩnh vực chất thải.

Đối với công nghiệp và năng lượng, tập trung thúc đẩy chuyển đổi công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phát triển năng lượng tái tạo; bảo đảm an ninh năng lượng và triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp.

Đối với lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị, sẽ phát triển mô hình đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập; bảo đảm an toàn cấp nước; khuyến khích phát triển công trình xanh và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

Đối với giao thông vận tải, Thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng có khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu; nâng cấp các tuyến đường tại khu vực thường xuyên ngập; đẩy mạnh sử dụng phương tiện, công nghệ và năng lượng sạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, Kế hoạch đồng thời có các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào văn hóa, du lịch và y tế. Theo đó, Thành phố sẽ tăng cường bảo vệ các công trình văn hóa, di tích lịch sử; phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái; nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở; sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tăng cường phân loại, xử lý chất thải y tế theo hướng thân thiện với môi trường.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, việc hoàn thiện chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu về khí hậu, tài nguyên và môi trường được xác định là yếu tố quan trọng được thành phố tập trung. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; huy động nguồn lực từ ngân sách, khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch. Các sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai các chương trình, dự án; đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.