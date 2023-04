Khoảng 40% doanh nghiệp niêm yết đặt mục tiêu lợi nhuận giảm hoặc lỗ năm 2023

Thống kê của FiinTrade cho thấy tính đến ngày 2/4/2023, có 271/1685 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết chiếm 36,8% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường đã công bố kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm 2023.

Với nhóm ngân hàng, có 10/27 ngân hàng công bố kế hoạch 2023, trong đó VPB, MSB và TCB là ba ngân hàng vừa công bố kế hoạch lợi nhuận 2023 trong tuần vừa qua.

VPB đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2023 tăng 13,5% với tín dụng dự kiến tăng 33%. Đây là kế hoạch tăng trưởng cao trong bối cảnh thị trường chung chưa thực sự tích cực. Lợi thế về vốn từ thương vụ bán 15% cổ phần cho SMBC là yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng của VPB.

MSB đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 2023 khá thận trọng (+9,2%) trong khi đây là ngân hàng được NHNN cấp hạn mức tín dụng cho năm 2023 cao nhất trong hệ thống (13.5%).

TCB là ngân hàng đầu tiên dự kiến mục tiêu lợi nhuận giảm -13,9% cho năm 2023 với tỷ lệ nợ NPL dự kiến duy trì dưới 1,5%, so với tỷ lệ 0,91% tại thời điểm cuối năm 2022.

Xét về định giá dựa vào giá trị sổ sách, TCB, VPB và MSB là các cổ phiếu hiện có mức định giá tương đối thấp so với trung bình ngành. Cụ thể, P/B trượt 12 tháng (ttm) của TCB ở mức 0,92x, VPB (1,42x) và MSB (0,95x), thấp hơn so với P/B của ngành (1,6x) cũng như so với lịch sử định giá của chính các cổ phiếu này.

Mức định giá thấp cho thấy thị trường đang lo ngại về rủi ro nợ xấu và áp lực trích lập dự phòng ở các ngân hàng này trước những diễn biến tiêu cực gần đây của ngành bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nhưng đây cũng là những cổ phiếu nên được quan tâm nếu có thêm các chính sách hỗ trợ và giảm áp lực cho thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Với khối doanh nghiệp, trong tuần vừa qua có thêm 48 doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh 2023, nâng tổng số các doanh nghiệp đã có kế hoạch lợi nhuận 2023 lên 247 doanh nghiệp tính đến ngày 2/4/2023.

Số lượng doanh nghiệp dự kiến lỗ hoặc giảm lợi nhuận vẫn chiếm tỷ trọng cao khoảng 40%, trong đó có nhiều doanh nghiệp đầu ngành như HPG (Thép); DPM, DCM (Phân bón); DGC (Hóa chất); VCG, VGC, LHG (BĐS khu công nghiệp); GAS, BWE, VSH (Tiện ích); và QNS, SBT (Đường).

Đối với các doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng về lợi nhuận 2023, đáng chú ý có Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC). Với kỳ vọng sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mở bán các căn liền kề và biệt thự còn lại thuộc dự án the Light City ở thành phố Vũng Tàu, HDC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 16% trong năm 2023 so với mức tăng 35,2% của năm 2022.