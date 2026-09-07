Sau đợt giảm nhẹ, dự báo lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới

Yuanta dự báo lãi suất trên thị trường 1 sau nhịp giảm nhẹ vừa qua sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới, khi tăng trưởng tín dụng vẫn được thúc đẩy trong khi bài toán cân đối nguồn vốn trung và dài hạn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO), dù quy mô bơm vốn đã giảm đáng kể so với tuần trước đó.

Trong tuần từ ngày 31/8 đến 4/9, Ngân hàng Nhà nước phát hành 10,8 nghìn tỷ đồng qua kênh OMO, thấp hơn đáng kể mức 86,3 nghìn tỷ đồng trong tuần 24-28/8. Tuy nhiên, việc nhà điều hành tiếp tục duy trì trạng thái bơm ròng sau khi đã bơm mạnh gần 54,9 nghìn tỷ đồng trong tuần trước cho thấy định hướng chủ động duy trì vùng đệm thanh khoản quanh kỳ nghỉ lễ, dù nhu cầu vốn qua OMO đã giảm đáng kể.

Sau kỳ nghỉ lễ, lãi suất liên ngân hàng ghi nhận biến động mạnh, đặc biệt tại kỳ hạn qua đêm. Lãi suất qua đêm tăng từ 1,19% ngày 28/8 lên 6,01% vào ngày 3/9. Tuy nhiên, diễn biến tại các kỳ hạn khác lại theo chiều hướng hạ nhiệt khi lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 99 điểm cơ bản xuống 6,34%, kỳ hạn 2 tuần giảm 58 điểm cơ bản xuống 6,21% và kỳ hạn 1 tháng giảm 30 điểm cơ bản xuống 6,49%. Riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 18 điểm cơ bản lên 7,32%.

Trong cập nhật mới đây, Yuanta đánh giá thanh khoản ngắn hạn trong tháng 8 đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn căng thẳng cuối quý II. Theo đó, lãi suất liên ngân hàng tại các kỳ hạn ngắn có thể duy trì ở vùng thấp hơn so với cuối quý II.

Tuy nhiên, bức tranh lãi suất trên thị trường huy động lại chưa hoàn toàn thuận lợi. Sau đợt giảm nhẹ vào giữa tháng 8, một số ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ lãi suất chứng chỉ tiền gửi và triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất. Điều này phản ánh áp lực cân đối nguồn vốn kỳ hạn dài vẫn hiện hữu.

Yuanta dự báo lãi suất trên thị trường 1 sau nhịp giảm nhẹ vừa qua sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới, khi tăng trưởng tín dụng vẫn được thúc đẩy trong khi bài toán cân đối nguồn vốn trung và dài hạn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Trái với những biến động đáng kể của đồng USD và lợi suất quốc tế, thị trường ngoại hối trong nước vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Tỷ giá trung tâm và tỷ giá mua – bán tại các ngân hàng thương mại đều giảm nhẹ 0,02% so với tuần trước. Trên thị trường tự do, tỷ giá giảm 0,35%, xuống còn 25.770 đồng/USD và tiếp tục thấp hơn đáng kể giá bán tại ngân hàng.

Diễn biến này cho thấy cung – cầu ngoại tệ trong nước hiện vẫn tương đối thuận lợi. Một trong những yếu tố hỗ trợ là các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh hoạt động vay hợp vốn quốc tế, với tổng giá trị khoảng 3,4 tỷ USD tính từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất VND – USD vẫn ở mức cao, tiếp tục tạo lực hỗ trợ cho đồng Việt Nam.

Trong tuần này, dự báo tỷ giá trong nước nhiều khả năng đi ngang khi điều kiện cung – cầu ngoại tệ vẫn thuận lợi. Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro từ bên ngoài đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, đặc biệt sau số liệu việc làm tích cực của Mỹ và diễn biến tăng nhanh của giá dầu.

Trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng trở lại, qua đó tạo áp lực lên các đồng tiền châu Á. Đây được xem là biến số quan trọng nhất đối với triển vọng ổn định của tỷ giá trong thời gian tới.

Trong khi thị trường tiền tệ có dấu hiệu cải thiện thanh khoản và tỷ giá vẫn duy trì ổn định, thị trường trái phiếu được dự báo sẽ đối mặt với áp lực tăng lợi suất nhẹ trong ngắn hạn.

Theo đó, trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu Chính phủ nhiều khả năng đi ngang đến tăng nhẹ, đặc biệt tại các kỳ hạn 5-10 năm. Áp lực có thể đến từ sự suy yếu của lực cầu trên thị trường sơ cấp cũng như xu hướng tăng trở lại của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các thị trường phát triển trước những lo ngại về lạm phát và chính sách tài khóa.

Tuy nhiên, khả năng lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam tăng nhanh được đánh giá là không cao. Yếu tố hỗ trợ nằm ở việc Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì lượng OMO lưu hành lớn, trong khi thanh khoản ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng hơn đối với tài sản thu nhập cố định tại các thị trường mới nổi.

Tuy nhiên, tác động lên thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam được đánh giá là không đáng kể bởi nhà đầu tư trong nước đang nắm giữ trên 99% lượng trái phiếu Chính phủ lưu hành. Do đó, áp lực bán từ khối ngoại chưa đủ lớn để tạo ra biến động đáng kể đối với lợi suất trong nước.