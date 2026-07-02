Khởi tố vụ án sao chép bất hợp pháp 26.000 bộ phim, thu lời hơn 308 tỷ đồng

Theo cơ quan công an, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền; thu lời hơn 308 tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 01/7/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình lĩnh vực, địa bàn và thông tin từ các Cơ quan chức năng phía Hoa Kỳ (trong đó có Cơ quan điều tra, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Liên minh sáng tạo, giải trí Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ) cung cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ án vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Theo đó, vụ án liên quan đến việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet để thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hoạt động quảng cáo do nhóm đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu.

Từ đó thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được hơn 308 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Số tiền hưởng lợi thu được, các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân ở các ngân hàng để đưa vào lưu thông công khai và sử dụng mua bất động sản, xe ô tô để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 01/7/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã khởi tố 7 đối tượng, gồm: (1) Nguyễn Đình Minh Khoa, (2) Nguyễn Trung Anh, (3) Nguyễn Đình Xuân và (4) Nguyễn Hoàng Thanh về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và tội "Rửa tiền", quy định tại Điều 225 và Điều 324 Bộ luật Hình sự; (5) Nguyễn Phước Toàn, (6) Doãn Thành Luân và (7) Nguyễn Khương Duy về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, tạm giam đối với 4 đối tượng (Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh) để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng (Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.