Không để tăng giá bất hợp lý, găm hàng, thao túng giá gây áp lực lạm phát

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu điều hành giá chủ động, linh hoạt, theo sát diễn biến thế giới và trong nước; kiểm soát chặt các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Không để đứt gãy nguồn cung, kiểm soát tốt mặt bằng giá những tháng cuối năm.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 345/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026; định hướng công tác điều hành giá 6 tháng còn lại của năm.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và tiền tệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, thao túng giá.

Nhờ đó, thị trường hàng hóa trong nước cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra thiếu hàng hoặc sốt giá diện rộng, góp phần hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

THEO SÁT DIỄN BIẾN GIÁ THẾ GIỚI, XÂY DỰNG KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH PHÙ HỢP

Theo nhận định tại thông báo, trong các tháng còn lại của năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất định, khó lường, ảnh hưởng đến diễn biến giá cả và áp lực lạm phát trong nước.

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, mở rộng sản xuất, kinh doanh dự kiến làm gia tăng nhu cầu đối với điện, vật liệu xây dựng, nhiên liệu và các loại nguyên vật liệu đầu vào khác. Đây là những yếu tố có thể tạo thêm sức ép đối với công tác kiểm soát lạm phát.

Để thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2026, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: VGP

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát; theo dõi sát chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, giá năng lượng, giá lương thực, tỷ giá quốc tế, chính sách thương mại và thuế quan của các đối tác lớn, diễn biến địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trên cơ sở đó, kịp thời đánh giá tác động và xây dựng các kịch bản điều hành giá phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả; tiết kiệm triệt để chi thường xuyên ngân sách nhà nước, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Đối với đầu tư công, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu kỳ, đồng thời điều tiết nhịp độ giải ngân hợp lý giữa các tháng, các quý, tránh dồn khối lượng vào cuối năm, gây áp lực lên thị trường vật liệu xây dựng, lao động và mặt bằng giá cả.

Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến lạm phát cơ bản, cung tiền, tín dụng, tỷ giá, lãi suất; kiểm soát hợp lý tăng trưởng tín dụng; điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu, góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ và kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý, việc điều hành giá phải theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu thị trường hóa giá, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh áp lực lạm phát còn cao, việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục và các hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu cần được rà soát, cân nhắc phù hợp với yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

KHÔNG ĐỂ ĐỨT GÃY NGUỒN CUNG, GĂM HÀNG CHỜ TĂNG GIÁ

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI, tổng hợp số liệu của các bộ, ngành về giá thị trường các mặt hàng thiết yếu; thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm.

Bộ Tài chính chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu theo dõi sát tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế; chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Tín dụng cần được điều tiết phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo và các động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thị trường ngoại hối; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ gây bất ổn thị trường.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Công Thương theo dõi sát giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng trên thị trường thế giới; phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới, kết hợp các biện pháp phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Bộ Công Thương cũng được giao chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để xảy ra đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá. Đồng thời, chủ trì điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống.

Với nhóm lương thực, thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống, không để thiếu hụt cục bộ gây biến động giá bất thường.

Bộ này cũng được yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; mở rộng sản xuất đối với các mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung; theo dõi, quản lý giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp; phối hợp với Bộ Công Thương điều tiết hợp lý giữa nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với các mặt hàng nông sản chiến lược.

YÊU CẦU GIẢM GIÁ CƯỚC KHI CHI PHÍ NHIÊN LIỆU GIẢM

Đối với vật liệu xây dựng, nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng, Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi, đánh giá diễn biến giá; phân tích kỹ và chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng; xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thao túng giá.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics; kiểm tra kê khai giá, niêm yết giá và thực hiện giá cước theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm, bảo đảm phản ánh đúng biến động chi phí đầu vào. Các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc chậm giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm phải bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Báo Xây dựng

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh; bảo đảm đầy đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu của người dân với giá hợp lý.

Bộ Y tế xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân; tăng cường kiểm tra kê khai giá, niêm yết giá thuốc, vật tư y tế; xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về giá.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi diễn biến giá dịch vụ lưu trú, du lịch, lữ hành tại các địa bàn trọng điểm; phối hợp với địa phương kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý trong các dịp lễ, Tết và mùa du lịch cao điểm. Đồng thời, tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch nhằm ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế; theo dõi sát cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời xử lý hiện tượng tăng giá bất thường.

Các địa phương cũng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường để trục lợi.