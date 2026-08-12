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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia

D Dũng Hiếu

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước đi vào chiều sâu, với nhiều định hướng hợp tác mới về kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trưa 12/8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026 và lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiễn đoàn tại Sân bay quốc tế Canberra có đại diện Toàn quyền và Chính phủ Australia; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird; Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cùng đại diện các cơ quan Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sau lễ đón chính thức tại Phủ Toàn quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn; hội đàm với Thủ tướng Anthony Albanese; hội kiến lãnh đạo Quốc hội Australia; tiếp Đặc phái viên Chính phủ Australia về Đông Nam Á, lãnh đạo Liên đảng đối lập và Chủ tịch đảng Tự do Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia; gặp gỡ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia và tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Australia.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược, hiểu biết lẫn nhau và những thành quả hợp tác trong hơn 50 năm qua.

Quan chức Australia tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Quan chức Australia tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và tư pháp; tăng cường gắn kết kinh tế; chia sẻ tri thức, kết nối con người; thúc đẩy hợp tác về khí hậu, môi trường, năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế khu vực và quốc tế.

Một trong những định hướng quan trọng được hai bên thống nhất là củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh sang các lĩnh vực như an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai nước nhất trí đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ song phương; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh.

Hai bên đồng thời thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, tăng cường kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam - Australia và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hợp tác chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được xác định là lĩnh vực ưu tiên, gắn với mục tiêu đưa phát thải ròng về 0.

Trên nền tảng những kết quả tích cực trong giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề; đẩy mạnh các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nhân chuyến thăm, Việt Nam và Australia đã thông qua 3 tuyên bố chung và ký kết 13 văn kiện hợp tác, tạo thêm khuôn khổ và nền tảng để triển khai các cam kết, định hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon; dự Lễ khánh thành Trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

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