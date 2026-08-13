Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp Nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của người Maori và lễ đón chính thức.
Mở đầu lễ đón truyền thống, hai vị Trưởng lão Maori chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức “hongi” và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự nghi thức đón khách truyền thống.
Một chiến binh Maori thực hiện nghi thức múa vũ khí và đặt một chiếc dao gỗ xuống đất trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận dao và cầm trong suốt buổi lễ.
Tiếp đó, các nghệ nhân Maori trình diễn những điệu múa truyền thống, kết hợp ánh mắt, lời hát và tiếng hô bằng thổ ngữ Maori, thể hiện sự chào đón và tôn vinh mối gắn kết giữa chủ nhà với khách quý.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó tiếp tục thực hiện nghi thức chào truyền thống “hongi”, kết thúc phần lễ đón của người Maori.
Tại lễ đón chính thức, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam trong nghi thức trang trọng.
Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro; hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp giá trị cao và tăng trưởng xanh. Đây cũng là những lĩnh vực New Zealand có thế mạnh, kinh nghiệm và hai nước đang thúc đẩy hợp tác hiệu quả.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến tiếp tục làm sâu sắc và thực chất hơn quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại và phát triển bền vững; góp phần chuyển các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án cụ thể, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực.
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