Thủ tướng đề nghị JBIC mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án chiến lược tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính, hỗ trợ các dự án hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi cung ứng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi - Ảnh: VGP

Ngày 2/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), ông Maeda Tadashi, đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của Chủ tịch Maeda Tadashi và JBIC trong cung cấp tài chính, hỗ trợ nhiều dự án của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, đặc biệt sau gần 3 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch và JBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược - Ảnh: VGP

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác trên trụ cột khoa học - công nghệ và các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, vũ trụ… được thúc đẩy và đạt nhiều tiến triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Nhật Bản còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác. Trong đó, JBIC có vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, nhất là chuyển đổi xanh.

Để triển khai các thỏa thuận với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp, hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị JBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu và công nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch JBIC cho rằng để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam cần phát huy hơn nữa khu vực tư nhân với cơ chế hợp tác công tư (PPP); đây là lĩnh vực JBIC có nhiều kinh nghiệm và muốn đồng hành cùng các đối tác Việt Nam để triển khai - Ảnh: VGP

Cùng với đó, JBIC nghiên cứu mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ đối với các dự án đầu tư mới, cũng như hoạt động hợp tác công tư, mua bán, sáp nhập của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa hai nước.

Đánh giá cao nỗ lực của các bên thời gian qua, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn trên tinh thần chân thành, cùng có lợi.

Hoan nghênh việc 5/15 dự án đã và chuẩn bị triển khai trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), Thủ tướng đề nghị JBIC linh hoạt hơn trong thủ tục cho vay đối với các dự án còn lại để sớm triển khai. Thủ tướng cũng đề nghị JBIC nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về các nội dung doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ tại cơ chế POWERR Asia.

Cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhanh các chủ trương, định hướng chiến lược, cũng như sửa đổi các luật liên quan, Thủ tướng hoan nghênh nhà đầu tư nước ngoài và JBIC góp ý hoàn thiện các quy định, chính sách.

Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi chia sẻ các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản; nêu một số khuyến nghị để Việt Nam thu hút hiệu quả hơn nguồn vốn từ các định chế tài chính và khu vực tư nhân; đồng thời đánh giá một số diễn biến mới trên thế giới và tác động tới Việt Nam.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, Chủ tịch JBIC cho biết JBIC mong muốn tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam, phù hợp với định hướng chiến lược, dài hạn của Việt Nam, trong đó có phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, số hóa, xanh hóa, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Theo Chủ tịch JBIC, trong giai đoạn phát triển mới, để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam cần phát huy hơn nữa khu vực tư nhân và cơ chế hợp tác công tư. Đây là lĩnh vực JBIC có nhiều kinh nghiệm và mong muốn đồng hành cùng các đối tác Việt Nam để triển khai.

JBIC cũng muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong 15 dự án thuộc cơ chế AZEC với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD; các dự án điện, dầu khí; tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng trong khuôn khổ sáng kiến POWERR Asia; đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, startup và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.