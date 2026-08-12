Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Australia mở rộng hợp tác cung ứng khoáng sản chiến lược và công nghệ cao

Tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chế biến sâu, vật liệu công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Công ty công nghệ Advanced Navigation. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Australia.

MỞ RỘNG CHUỖI CUNG ỨNG KHOÁNG SẢN CHIẾN LƯỢC, TĂNG CHẾ BIẾN SÂU

Tại cuộc tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành EQ Resources Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang mở ra nhiều cơ hội mới để hai nước cùng phát triển các chuỗi cung ứng chiến lược, trong đó khoáng sản quan trọng là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành Công ty EQ Resources Limited (Australia). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đánh giá cao việc EQ Resources Limited đã thiết lập quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực vonfram, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng khoáng sản chiến lược ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển toàn cầu, khi quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao làm gia tăng nhu cầu đối với các loại khoáng sản này.

Ông Craig Bradshaw đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng và các định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư trong thời gian tới.

Theo ông Craig Bradshaw, Việt Nam có tiềm năng lớn về khoáng sản và cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, nhằm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lâu dài, qua đó thúc đẩy khai thác, chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Ghi nhận EQ Resources Limited đã xây dựng mô hình hợp tác giữa nguồn nguyên liệu tại Australia và năng lực chế biến tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng doanh nghiệp hai nước có thể bổ trợ cho nhau để hình thành các chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao, ổn định, lâu dài và cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành Công ty EQ Resources Limited (Australia). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác với EQ Resources Limited trong phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chế biến sâu khoáng sản và vật liệu công nghệ cao. Hợp tác không nên chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp, trong đó có các sản phẩm vật liệu công nghệ cao, qua đó tạo giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước.

Khẳng định Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển ngành công nghiệp khoáng sản theo hướng hiện đại và bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại và cam kết đầu tư dài hạn tham gia phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.

Các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trên cơ sở pháp luật, minh bạch và cùng có lợi.

THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Cùng ngày, tiếp ông Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Advanced Navigation, nguyên Thủ tướng thứ 29 của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hai nước trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Australia cần tăng cường phối hợp, khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước và cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Công ty công nghệ Advanced Navigation. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, biển và đại dương là những nền tảng quan trọng để tạo ra các bước đột phá mới trong quan hệ hai nước.

Ghi nhận những đóng góp của ông Malcolm Turnbull đối với quan hệ song phương khi còn giữ cương vị Thủ tướng Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ông tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học - công nghệ, đồng thời chia sẻ các sáng kiến và thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp trong những lĩnh vực Australia có thế mạnh và kinh nghiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và mở ra các động lực phát triển mới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh trong thời gian tới. Nhiều lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam phù hợp với thế mạnh của doanh nghiệp Australia, đặc biệt là khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Công ty công nghệ Advanced Navigation. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đánh giá công nghệ dẫn đường và định vị của Advanced Navigation phù hợp với những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên hợp tác với Australia, gồm khoa học - công nghệ, biển và đại dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác với các đối tác trong nước.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, ứng dụng cụ thể, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ lợi ích của cả hai nước.

Ông Malcolm Turnbull bày tỏ lạc quan trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Australia - Việt Nam và khẳng định Advanced Navigation sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đánh giá cao tầm nhìn phát triển các ngành công nghiệp điện tử và công nghệ của Việt Nam, đồng thời cam kết trở thành đối tác tin cậy, hợp tác lâu dài và hiệu quả.

Ông Malcolm Turnbull cũng cho rằng trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, các quốc gia và nền kinh tế tầm trung cần tăng cường liên kết, hợp tác với nhau.

Nhất trí với các đề xuất của ông Malcolm Turnbull, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là một trong những trụ cột quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng hợp tác giữa Việt Nam và Advanced Navigation không chỉ góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ tiên tiến mà còn hỗ trợ hình thành năng lực công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.