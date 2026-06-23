Không loại trừ kịch bản ETF Fubon bán ròng cho đến tận tháng 9, sức ép lên 30 cổ phiếu trong danh mục

BSC Research không loại trừ kịch bản ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cho đến kỳ chuyển đổi nâng hạng chặng 1 của FTSE vào ngày 21/09/2026, điều này sẽ tạp áp lực bán lên 30 cổ phiếu trong danh mục hiện tại của quỹ.

Các nhà đầu tư đã đổ lượng vốn lớn nhất trong khoảng 19 tháng vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần kết thúc ngày 17/06, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran và kỳ vọng rằng việc mở lại eo biển Hormuz có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát.

QUỸ TOÀN CẦU ĐỔ MẠNH VÀO CỔ PHIẾU

Theo dữ liệu từ LSEG Lipper, họ đã mua ròng 55,22 tỷ đô la quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, đây là giao dịch mua hàng tuần lớn nhất của họ kể từ ngày 13/11/2024.

Các quỹ thuộc lĩnh vực công nghệ đã thu hút được lượng đầu tư kỷ lục 21,46 tỷ đô la trong một tuần. Các quỹ thuộc lĩnh vực công nghiệp cũng nổi bật, thu hút được 2,49 tỷ đô la vốn đầu tư, mức cao nhất kể từ ngày 04/03.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu ghi nhận lượng mua ròng hàng tuần là 17,17 tỷ USD, kéo dài dòng vốn chảy vào trong tuần thứ 11 liên tiếp.

Các quỹ trái phiếu doanh nghiệp dẫn đầu dòng vốn chảy vào quỹ trái phiếu, thu hút 2,86 tỷ đô la, mức mua ròng hàng tuần lớn nhất trong hai tháng qua. Các quỹ trái phiếu ngắn hạn và trái phiếu bằng Euro cũng ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tuần lần lượt là 1,44 tỷ đô la và 1,25 tỷ đô la.

Các nhà đầu tư đã rót thêm ròng 40,03 tỷ đô la vào các quỹ thị trường tiền tệ, đảo ngược khoản bán ròng 19,02 tỷ đô la của tuần trước.

Các quỹ vàng và kim loại quý khác tiếp tục chịu áp lực bán ra trong tuần thứ năm liên tiếp, với việc các nhà đầu tư rút 1,78 tỷ đô la từ các quỹ này.

Tại các thị trường mới nổi, các quỹ cổ phiếu tiếp tục không được ưa chuộng trong tuần thứ tám liên tiếp, với dòng vốn chảy ra đạt 2,88 tỷ đô la trong tuần. Các quỹ trái phiếu cũng chịu tổn thất 309 triệu đô la doanh thu ròng hàng tuần, theo dữ liệu từ 28.869 quỹ.

Tương tự như thị trường chứng khoán mới nổi, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đã bán ròng gần 3 nghìn tỷ trong tuần giao dịch qua và lũy kế bán ròng hơn 13 nghìn tỷ trong tháng 06/2026 và 78 nghìn tỷ trong cả năm 2026.

Theo thống kê từ Fiintrade, trong tuần từ ngày 15-19/6/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng gần 161 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 94 tỷ đồng của tuần trước.

Trong đó, rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm ETF nội với giá trị hơn 105 tỷ đồng, phần lớn đến từ VFMVN Diamond ETF (-102,3 tỷ đồng) và MAFM VN30 ETF (-12 tỷ đồng). Ngược lại, VFM VN30 ETF ghi nhận vào ròng nhẹ (+10,5 tỷ đồng).

Ở nhóm ETF ngoại, Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận rút ròng 48,1 tỷ đồng trong tuần, tiếp đến là CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (-7,3 tỷ đồng). Các quỹ ETF khác ghi nhận biến động không đáng kể về dòng tiền trong cùng tuần.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs), nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 120 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (DR E1VFVN3001), tương đương hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư bán ròng 1,3 triệu chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VNDiamond ETF (DR FUEVFVND01), tương đương hơn 48 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 6/2026, nhóm quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng gần 185 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức rút ròng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 5/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở nhóm quỹ ETF là gần 4,3 nghìn tỷ đồng, giảm 72,6% so với mức rút ròng 15,6 nghìn tỷ đồng của năm 2025.

Tính đến ngày 19/6, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các khoản phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt gần 60,6 nghìn tỷ đồng, giảm 8,6% so với mức cuối năm 2025. Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 15-19/6 bao gồm: HPG, HVN, MSN, VCB, STB.

FUBON ETF TIẾP TỤC RÚT RÒNG KHỎI VIỆT NAM

Riêng trong ngày 22/6, quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền, tuy nhiên quỹ này mua vào các cổ phiếu POW (+2,2 triệu cổ phiếu, +30,4 tỷ đồng), BID (+1,9 triệu cổ phiếu, +79,4 tỷ đồng) và VIC (+1,5 triệu cổ phiếu, +302,5 tỷ đồng). Ở chiều bán ròng, nổi bật là HPG (-352 nghìn cổ phiếu, -8,3 tỷ đồng), VHM (-341 nghìn cổ phiếu, -49,5 tỷ đồng) và VIX (-249 nghìn cổ phiếu, -4,3 tỷ đồng).

Hai quỹ nội VFM VN30 ETF và VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền, trong khi quỹ VFMVN Diamond ETF ghi nhận vào ròng nhẹ hơn 3 tỷ đồng.

Với riêng ETF Fubon tham chiếu theo FTSE Vietnam 30 Index – nằm trong “vũ trụ chỉ số” FTSE Frontier Index, đến thời điểm hiện tại FTSE chưa công bố các tài liệu hướng dẫn về việc chuyển đổi bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index cũng như quy tắc cho các ETF tham chiếu các bộ chỉ số nằm trong FTSE Frontier Index khi Việt Nam chuẩn bị bước vào quá trình chuyển đổi nâng hạng.

Bên cạnh các yếu tố thay đổi về “khẩu vị” của nhà đầu tư nước ngoài, hiện thực hóa lợi nhuận sau quá trình đầu tư… động thái ETF Fubon liên tục rút ròng, theo Chứng khoán BSC, cần được lưu ý khi quỹ đã duy trì trạng thái này kể từ tháng 03/2024 cho đến nay, trong 2026 (tính đến 18/06/2026) ETF này đã rút ~ 100 triệu USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

BSC Research không loại trừ kịch bản ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cho đến kỳ chuyển đổi nâng hạng chặng 1 của FTSE vào ngày 21/09/2026, điều này sẽ tạp áp lực bán lên 30 cổ phiếu trong danh mục hiện tại của quỹ.

Đặc biệt, số lượng chứng chỉ quỹ của Quỹ đã về mức thấp kỷ lục (~ 638 triệu chứng chỉ) và tổng tài sản quỹ ở mức 377 triệu USD (outweight ở các cổ phiếu Top đầu vượt ngưỡng giới hạn 10%) - thấp hơn rất nhiều so với tháng 07/2023 cũng như tương quan với các ETF khác đang đầu tư tại Việt Nam. Cũng cần lưu ý rằng, hoạt động cơ cấu trong Quý 2/2026 có thể xảy ra và động thái cơ cấu chủ động thường xuyên xuất hiện ở ETF Fubon có thể khiến áp lực bán xuất hiện ở các cổ phiếu khác.