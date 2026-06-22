Thanh khoản lại "teo tóp", cá nhân mua ròng hơn 500 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.

VN-Index có phiên bứt phá mạnh ngay đầu tuần khi nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục trở thành động lực gần như duy nhất kéo chỉ số tăng 33,38 điểm lên 1.857,91 điểm. Động lực đến từ thông tin liên danh với Vingroup trúng thầu đầu tư 5 tuyến đường sắt metro trị giá 1,3 triệu tỷ đồng, giúp VIC và VHM đồng loạt tăng kịch trần.

Đáng chú ý, chỉ riêng hai cổ phiếu này đã đóng góp tới 32,1 điểm trong tổng mức tăng 33,38 điểm của VN-Index, cho thấy diễn biến chỉ số vẫn phụ thuộc rất lớn vào nhóm vốn hóa siêu lớn.

Điểm sáng của phiên nằm ở diễn biến nội tại của thị trường. Nếu như buổi sáng vẫn trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, lực cầu đã cải thiện rõ rệt về cuối phiên, kéo nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng giá và giúp tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn.

Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn chưa thực sự thuyết phục khi ghi nhận 133 mã tăng so với 183 mã giảm, phản ánh dòng tiền vẫn tập trung vào những nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Bên cạnh nhóm Vingroup, dòng tiền tiếp tục tìm đến các cổ phiếu năng lượng và dầu khí với BSR, PVS, GAS giao dịch tích cực. Nhóm điện cũng nổi bật khi PC1 tăng mạnh 5,9%, HDG tăng hơn 3% và POW tăng hơn 4,3%, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp hưởng lợi từ xu hướng đầu tư hạ tầng và nhu cầu năng lượng gia tăng.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. BID, VPB, CTG và LPB giữ được sắc xanh, nhưng VCB, TCB, STB và MBB lại chịu áp lực điều chỉnh. Nhóm tiêu dùng bán lẻ cũng không hình thành xu hướng rõ ràng khi dòng tiền lựa chọn cổ phiếu theo câu chuyện riêng thay vì theo ngành.

Đáng lưu ý là thanh khoản vẫn ở mức rất thấp khi giá trị khớp lệnh trên ba sàn chưa đến 15.000 tỷ đồng.

Điểm tích cực là áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đáng kể khi giá trị bán ròng chỉ còn 205,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 184,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tiện ích. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, BID, POW, PVD, BMP, FRT, NVL, VPI, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, VNM, TCB, VPB, VCB, LPB, MWG, GMD, KDH.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: LPB, FPT, VNM, ACB, TPB, MWG, TCB, MBB, VCB, DXG.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 5/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: VIC, VHM, VIX, BID, POW, KDC, BMP, VPI, PC1.

Tự doanh bán ròng 153,9 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 259,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Chứng khoán, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: VCI, E1VFVN30, HAH, VIC, ACB, KBC, CTG, GMD, EIB, FUEVN100.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VNM, HPG, FPT, VHM, MBB, MWG, MSN, VIB, TCB, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 99,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có: LPB, VIC, TPB, ACB, PVD, BID, DPM, SHB, GEX, BMP.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có: VIX, FPT, VHM, VRE, VPB, TCB, KDC, VNM, GEE, VPL.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.465,9 tỷ đồng, giảm 30,5%, chiếm 15,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu MSN với hơn 9,8 triệu cổ phiếu, tương đương 712 tỷ đồng, được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu KDC cũng được giao dịch thỏa thuận trao tay bởi các nhà đầu tư cá nhân trong nước với giá trị 180,4 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Hóa chất, Dầu khí, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Vận tải thủy, Hàng không; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Công nghệ Thông tin, Kho bãi, Khai khoáng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.