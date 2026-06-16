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Các ETF rút ròng 4,1 nghìn tỷ từ đầu năm, giảm mạnh so với cùng kỳ

Thu Minh

16/06/2026, 10:21

Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở nhóm quỹ ETF là hơn 4,1 nghìn tỷ đồng giảm 73,6% so với mức rút ròng 15,6 nghìn tỷ đồng của năm 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 8/6 - 12/6/2026, dòng vốn ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều sang trạng thái rút ròng hơn 94 tỷ đồng sau khi ghi nhận mức vào ròng hơn 70 tỷ đồng trong tuần trước.

Trong đó, áp lực rút vốn trong tuần tập trung chủ yếu ở nhóm ETF ngoại khi ghi nhận giá trị rút ròng gần 90 tỷ đồng, dẫn dắt bởi Fubon FTSE Vietnam ETF (-54 tỷ đồng) và VanEck Vietnam ETF (-47,3 tỷ đồng). Ngược lại, CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF hút ròng 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng gần 5 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ VFM VN30 ETF (-6,9 tỷ đồng) và quỹ MAFM VNDIAMOND (-3 tỷ đồng). Trong khi đó, quỹ Vina Capital VN100 ETF vào ròng nhẹ ròng hơn 5 tỷ đồng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs) bán ròng 930 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (DR E1VFVN3001), tương đương hơn 32 tỷ đồng, tăng mạ so với tuần trước. Bên cạnh đó, nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 480 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VNDiamond ETF (DR FUEVFVND01), tương đương hơn 17 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 6/2026, nhóm quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng gần 24 tỷ đồng giảm mạnh so với mức rút ròng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 5 vừa qua. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở nhóm quỹ ETF là hơn 4,1 nghìn tỷ đồng giảm 73,6% so với mức rút ròng 15,6 nghìn tỷ đồng của năm 2025

Tính đến ngày 12/6, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt gần 60,3 nghìn tỷ đồng, giảm - 9,1% so với mức cuối năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần trước bao gồm các cổ phiếu VHM, VIC, VIX, STB, HPG. Riêng trong ngày 5/6/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 24 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cổ phiếu trong danh mục.

Top cổ phiếu bị bán ròng là HPG (-88 nghìn cổ phiếu, - 2 tỷ đồng), VIX (-60 nghìn cổ phiếu, - 1 tỷ đồng), SSI (-45 nghìn cổ phiếu, -1,2 tỷ đồng), SHB (-39 nghìn cổ phiếu, -500 triệu đồng), VCK (-31 nghìn cổ phiếu, - 1 tỷ đồng).

Quỹ VFMVN Diamond ETF bị rút ròng hơn 29 tỷ đồng, trong khi quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng 7 tỷ đồng. Quỹ VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Các ETF ghi nhận rút ròng trong bối cảnh hiệu suất nhóm quỹ Cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%, so với mức tăng +2,2% của tháng trước, theo số liệu thống kê mới nhất từ FiinTrade,

Sự suy giảm về hiệu suất diễn ra trên diện rộng với 70/86 quỹ có hiệu suất âm, tập trung ở nhóm quỹ mở ETF tham chiếu theo VNDiamond và quỹ mở. Trong khi đó, nhóm quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNFINSELECT, VNX50 và quỹ Fubon FTSE Vietnam vẫn duy trì được hiệu suất dương nhờ nắm giữ tỷ trọng cao các cổ phiếu có giá tăng trong tháng 5/2026, bao gồm Ngân hàng (VCB, ACB, LPB) hay nhóm vốn hóa lớn như GAS, PLX, VHM, GEX.

Có 39/69 quỹ Cổ phiếu ghi nhận hiệu suất lũy kế 5 tháng năm 2026 kém hơn so với cùng kỳ 2025, đặc biệt là nhóm quỹ ETF ngoại với quy mô NAV lớn (bao gồm Fubon FTSE VN, Xtrackers Vietnam, VanEck Vietnam) do nền so sánh 5 tháng năm 2025 cao (chủ yếu nhờ nắm giữ cổ phiếu VIC, VHM đồng thời được hỗ trợ bởi sự tăng giá mạnh của đồng USD so với VND).

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 6,1 nghìn tỷ đồng (tương đương -2,3%) trong tháng 5/2026, đảo chiều sau nhịp phục nhẹ (+6,7%) trong tháng trước.

Xu hướng suy giảm diễn ra trên diện rộng ở cả ba loại hình quỹ gồm ETF (-2,8%), quỹ đóng (-1,3%) và quỹ mở (-2,6%); đồng thời ghi nhận ở cả quỹ Cổ phiếu (-2,2%), quỹ Trái phiếu (-4,9%) và quỹ Cân bằng (-0,2%).

So với mức đỉnh tháng 8/2025, quy mô NAV toàn ngành vẫn thấp hơn 20,3% (tương đương giảm 18,1 nghìn tỷ đồng), dù thị trường đã trải qua nhiều nhịp hồi phục. Diễn biến này phản ánh không chỉ biến động của thị trường mà còn áp lực rút vốn kéo dài ở các quỹ, với giá trị rút ròng lũy kế hơn 39,3 nghìn tỷ đồng kể từ tháng 8/2025.

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bán ròng cổ phiếu HPG dòng tiền từ Thái Lan dòng vốn ETF Việt Nam Fubon FTSE Vietnam ETF Hiệu suất quỹ cổ phiếu quỹ ETF rút ròng quỹ VFM VN30 ETF tài sản ròng quỹ ETF thị trường chứng khoán 2026 VanEck Vietnam ETF

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