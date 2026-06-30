Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu cải thiện trong tháng 6

Kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, một phần nhờ vào sự gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ...

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Theo báo cáo từ China Beige Book, một cuộc khảo sát độc lập với sự tham gia của các doanh nghiệp Trung Quốc, sản xuất là lĩnh vực có sự cải thiện rõ rệt nhất trong tháng này, và doanh thu bán lẻ cũng phục hồi đáng kể. Cuộc khảo sát này, bao gồm 1.321 doanh nghiệp từ ngày 1-22/6, cho thấy sự bùng nổ trong doanh thu bán hàng xa xỉ, mặc dù chi tiêu liên quan đến du lịch vẫn yếu.

Báo cáo nhận định kinh tế Trung Quốc đang tiến tới kết thúc quý 2/2026 với một tín hiệu tích cực hơn so với khi bắt đầu, nhưng sự tích cực này cần được lặp lại trong tháng 7 và tháng 8 để thể khẳng định chắc chắn về một xu hướng phục hồi.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mất đà trong tháng 4 và tháng 5, sau quý đầu năm ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Trong tháng 5, doanh thu bán lẻ của Trung Quốc giảm lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát - theo số liệu thống kê chính thức. Dữ liệu từ lễ hội mua sắm 618, diễn ra từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6, cũng cho thấy sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng doanh thu.

Đầu tư vào sản xuất - bị kéo xuống bởi tình trạng suy giảm trong sản xuất kim loại, hóa chất và ô tô - đã giảm trong 5 tháng đầu năm, đánh dấu lần giảm đầu tiên trên cơ sở tính từ đầu năm so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 12/2020, theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính Trung Quốc Wind Information.

Tuy nhiên, trong tháng 6, báo cáo Beige Book cho biết hoạt động của các nhà máy ở Trung Quốc đã "tăng tốc", và các đơn hàng hướng đến Mỹ lại chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, với mức tăng tương ứng 11,3% và 35,4% trong tháng 4 và tháng 5, sau khi giảm hai chữ số trong phần lớn thời gian của năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump mạnh tay tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.

Gần đây, giá cước vận tải biển giữa châu Á và Mỹ đã leo lên mức cao nhất trong gần 2 năm - theo dữ liệu từ công ty S&P Global. Các nhà phân tích của S&P Global cho rằng giá cước vận tải tăng là do các nhà nhập khẩu đẩy mạnh việc vận chuyển hàng hóa trước khi phụ phí nhiên liệu có thể tăng cao hơn và các nhà cung cấp châu Á có thể tăng giá sản phẩm. Việc tích trữ hàng hóa được dự báo sẽ giảm dần vào cuối tháng 7.

Tuy nhiên, tăng trưởng đơn hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang thị tường châu Á và các nước đang phát triển khác đã chậm lại trong tháng 6 so với tháng 5, còn tăng trưởng đơn hàng sang châu Âu giữ ổn định - theo Beige Book.

Cuộc gặp hồi tháng 5 ở Bắc Kinh giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy thuế quan của Mỹ đối với hàng Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục giữ ở mức như hiện tại trong thời gian trước mắt.

Theo dự kiến, thuế suất 10% đối với hàng hóa từ hầu hết các đối tác thương mại lớn mà ông Trump áp theo Mục 122 sẽ hết hạn vào ngày 24/7. Nhưng sau đó, Washington có thể áp thuế quan mới dựa trên kết quả cuộc điều tra theo Mục 301 liên quan tới các vấn đề dư thừa công suất và lao động cưỡng bức.

Theo ông Tianchen Xu, nhà kinh tế cao cấp tại công ty nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU), các doanh nghiệp đang gấp rút vận chuyển hàng hóa sang Mỹ trước khi thuế quan có thể tăng trở lại.

Phản ánh sự phục hồi thương mại, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 5 đạt gần 90% mức của năm 2024 - theo dữ liệu chính thức. Ngược lại, số liệu của tháng 5/2025 cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm xuống còn 70% so với mức của năm 2024.

"Động lực tăng trưởng yếu của Trung Quốc có lẽ đã được cải thiện trong tháng 6”, ông Xu nhận định và nói thêm rằng "sự cải thiện vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhu cầu bên ngoài”. Cũng theo vị chuyên gia này, nhu cầu mạnh mẽ đối với các hàng hóa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và linh kiện liên quan, cũng như giá dầu giảm trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Hormuz giảm bớt, sẽ giúp làm dịu áp lực đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2026 sẽ được Trung Quốc công bố vào giữa tháng 7.

Trong một báo cáo được công bố vào cuối tuần vừa rồi, Goldman Sachs nâng dự báo tăng trưởng GDP quý 3 của Trung Quốc lên 5% từ 4,5% trước đó, trên cơ sở cho rằng giá dầu sẽ xuống thang và Trung Quốc đẩy mạnh chi tiêu tài khóa trong những tháng tới. Các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ này dự báo kinh tế Trung Quốc đã có một quý 2 ảm đạm, với mức tăng trưởng chỉ đạt 3,5%.