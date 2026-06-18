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Lần đầu tiên thị phần ChatGPT giảm xuống dưới 50%

Hạ Chi

18/06/2026, 09:15

Gemini vươn lên chiếm 27,7% thị phần, còn Claude đạt 10,3%, các nền tảng như Grok, Perplexity, DeepSeek hay Meta AI vẫn chiếm dưới 5% thị phần...

Ảnh minh hoạ: Getty Images.
Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Theo Báo cáo Tình trạng AI 2026 của Sensor Tower, dù vẫn là trợ lý AI phổ biến nhất thế giới, thị phần của ChatGPT mới đây lần đầu tiên ghi nhận giảm xuống dưới ngưỡng 50%.

Dù vậy, ChatGPT vẫn là ứng dụng đạt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng nhanh nhất trong lịch sử. Trước đó, OpenAI cho biết nền tảng này có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần vào tháng 2. Hiện ChatGPT vẫn dẫn đầu thị trường với hơn 1,1 tỷ người dùng hàng tháng, bỏ xa các đối thủ phía sau như Gemini với 662 triệu người dùng và Claude với 245 triệu người dùng.

Nếu như đến tháng 1/2026, ChatGPT vẫn nắm giữ hơn một nửa thị phần trợ lý AI toàn cầu, thì đến cuối tháng 5, con số này đã giảm còn 46,4%. Trong cùng giai đoạn, Gemini vươn lên chiếm 27,7% thị phần, còn Claude đạt 10,3%. Các nền tảng khác như Grok, Perplexity, DeepSeek hay Meta AI hiện vẫn chiếm dưới 5% thị phần.

Tuy nhiên, người dùng ngày càng ít trung thành với một trợ lý AI duy nhất. Và người dùng không chỉ quan tâm đến tính năng, mà còn chú ý đến giá trị thương hiệu và định hướng của doanh nghiệp đứng sau sản phẩm. Chẳng hạn, sau khi OpenAI ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) vào tháng 2, số lượt gỡ cài đặt ChatGPT đã tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, Gemini lại ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, nhờ lợi thế tích hợp sâu với hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn của Google. Còn Claude ngày càng được đánh giá cao trong các tác vụ phục vụ công việc và năng suất cá nhân, đồng thời đạt tỷ lệ giữ chân người dùng tiệm cận với ChatGPT.

Không chỉ số lượng người dùng tăng mạnh, thị trường ứng dụng AI cũng đang bước vào giai đoạn thương mại hóa nhanh chóng. Sensor Tower ước tính trong nửa đầu năm 2026, người dùng toàn cầu sẽ tải xuống gần 2,3 tỷ ứng dụng AI và chi khoảng 4,2 tỷ USD cho các dịch vụ này. Con số này cao gấp hơn hai lần mức 1,83 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng về lượt tải và doanh thu đang có dấu hiệu chậm lại. Đây có thể là tín hiệu cho thấy thị trường AI đang dần trưởng thành. 

Tại châu Á, quý 1/2026 ghi nhận lần đầu tiên số lượt tải ứng dụng AI sụt giảm, giảm 3,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chững lại tại hai thị trường lớn nhất khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ. Dù vẫn là khu vực dẫn đầu thế giới về tổng số lượt tải xuống, châu Á lại xếp sau Bắc Mỹ và châu Âu về mức chi tiêu trong ứng dụng. Đây là khác biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp AI khi cân nhắc chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp và mô hình kiếm tiền dài hạn.

Trong khi đó, tại Mỹ, người dùng chủ yếu sử dụng các trợ lý AI cho công việc và sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các tính năng trả phí. Trên toàn thị trường, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng đều có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, Claude của Anthropic đang nổi lên như một trường hợp đặc biệt. Theo Sensor Tower, khoảng 13% người dùng Claude đang trả phí cho các gói đăng ký, mức chuyển đổi cao nhất trong nhóm các trợ lý AI hiện nay.

Đây được xem là một chỉ số quan trọng mà giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao, bởi cho thấy khả năng xây dựng nguồn doanh thu bền vững của các doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào tốc độ tăng trưởng người dùng.

Mức độ gắn bó của người dùng với AI cũng đang tăng mạnh. Sensor Tower ước tính tổng thời gian sử dụng các ứng dụng AI sẽ tăng từ 17,2 tỷ giờ trong nửa đầu năm 2025 lên khoảng 36 tỷ giờ trong cùng kỳ năm 2026. Đáng chú ý, ba trợ lý AI lớn nhất hiện chiếm tới 89% tổng thời gian sử dụng của toàn bộ phân khúc trợ lý AI.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự thay đổi trong chiến lược kiếm tiền của OpenAI. Tháng 2/2026, công ty bắt đầu thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT. Theo Sensor Tower, OpenAI đã liên tục mở rộng quy mô thử nghiệm, đồng thời gia tăng tỷ lệ người dùng được tiếp cận quảng cáo.

Đến tháng 5, trung bình khoảng 17% người dùng hoạt động hàng ngày của ChatGPT đã nhìn thấy quảng cáo. Con số này cho thấy OpenAI đang từng bước mở rộng các nguồn doanh thu ngoài mô hình thuê bao trả phí truyền thống.

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Từ khóa:

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