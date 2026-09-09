Lãnh đạo Tập đoàn BIG chuyển thoả thuận cổ phiếu, đón quỹ ngoại làm cổ đông chiến lược

Lãnh đạo Tập đoàn đầu tư BIG (MCK: BIG) vừa đăng ký chuyển nhượng thỏa thuận hơn 1,3 triệu cổ phiếu từ cho đối tác dự kiến trở thành cổ đông chiến lược của công ty.

Bước đi này được xem một hành động mạnh mẽ nhằm đưa Quỹ Ngoại trở thành cổ đông lớn, tạo bệ phóng cho gói giải ngân 10 triệu USD và lộ trình niêm yết HoSE đang triển khai.

TÁI CẤU TRÚC SỞ HỮU THÔNG QUA GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Theo thông báo ngày 7/9/2026, ông Võ Phi Nhật Huy – Nhà Sáng Lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG (UPCoM: BIG) – đã đăng ký bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu. Giao dịch này dự kiến được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận từ ngày 9/9/2026 đến ngày 8/10/2026, với mục đích giao dịch được xác định rõ trong văn bản là nhằm chuyển nhượng cổ phiếu cho đối tác dự kiến trở thành cổ đông chiến lược của công ty.

Kế hoạch này bám sát định hướng hợp tác vừa được ký kết vào ngày 2/9/2026, trong đó quỹ ngoại Brookland Group cam kết đầu tư và nắm giữ tối thiểu 2 triệu cổ phiếu BIG để trở thành cổ đông lớn trong giai đoạn đầu thông qua hình thức mua thỏa thuận từ các cổ đông lớn hiện hữu.

Lễ ký kết hợp tác cổ đông chiến lược của Tập đoàn BIG và Brookland Group vào ngày 2/9/2026.

Việc chuyển giao cổ phần ngoài sàn theo hình thức giao dịch thoả thuận giúp cấu trúc lại sở hữu chiến lược một cách êm ái, đảm bảo quyền lợi của các bên mà không gây áp lực lên nguồn cung cổ phiếu trên thị trường. Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Võ Phi Nhật Huy còn nắm giữ 5,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 16% lượng cổ phiếu đang lưu hành, vẫn tiếp tục là cổ đông lớn nhất của công ty, qua đó duy trì sự đồng hành và cam kết dài hạn cùng doanh nghiệp.

ĐÓN DÒNG VỐN 10 TRIỆU USD, MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI TẠO DÒNG TIỀN LỚN

Brookland Group là định chế tài chính có 35 năm kinh nghiệm, hoạt động trên 24 quốc gia và từng triển khai hơn 12 tỷ USD vốn đầu tư qua nhiều chu kỳ. Sau bước đệm gom cổ phiếu hiện hữu để chính thức trở thành cổ đông lớn, tổ chức này đặt mục tiêu tham gia vào các đợt phát hành cổ phần mới của BIG trong tương lai với tổng quy mô giải ngân dự kiến lên tới 10 triệu USD.

Ông John Hall - Chủ tịch Quỹ đầu tư Brookland Group chia sẻ về việc mong muốn đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Tập đoàn đầu tư BIG.

Dòng vốn ngoại chiến lược này sẽ được phân bổ trực tiếp để tạo "máy gia tốc" cho hệ sinh thái kinh doanh vận hành hiệu quả của BIG. Đối với mảng bất động sản thương mại và dịch vụ tạo dòng tiền, Tập đoàn sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và khai thác các dự án trọng điểm tại khu vực trung tâm Miền Tây. Song song đó, doanh nghiệp lên kế hoạch mở rộng các khách sạn hạng sang và chuỗi nhà hàng theo mô hình kinh tế đêm nightlife FNB & E đạt chuẩn quốc tế với nguồn doanh thu lớn tại trung tâm TP.HCM.

Ở mảng thương mại và xuất khẩu nông sản, nguồn lực mới giúp BIG củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu hóa công suất tại các điểm thu mua chiến lược nhằm đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn và mang về dòng ngoại tệ ổn định.

NÂNG CHUẨN QUẢN TRỊ, HƯỚNG TỚI NIÊM YẾT HOSE

Bên cạnh trợ lực tài chính, sự tham gia sâu của cổ đông ngoại còn tác động trực tiếp đến cấu trúc quản trị của Tập đoàn. Nhằm tương xứng với vị thế mới, Ban lãnh đạo BIG dự kiến sẽ đề cử đại diện từ Brookland Group tham gia ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông sắp tới. Sự góp mặt của các chuyên gia tài chính quốc tế trong HĐQT được kỳ vọng sẽ giúp BIG chuẩn hóa quy trình quản trị, gia tăng tính minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi của các cổ đông.

Ông Võ Phi Nhật Huy - Nhà sáng lập và Tổng giám đốc của BIG chia sẻ doanh nghiệp luôn rộng cửa đón nhận dòng vốn chiến lược từ các quỹ đầu tư quốc tế dựa trên nguyên tắc hợp tác cộng hưởng, qua đó nâng chuẩn quản trị quốc tế và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho toàn bộ cổ đông trên hành trình chinh phục các mục tiêu lớn.

Với mức định giá P/E hiện đang ở ngưỡng hấp dẫn (chỉ khoảng 2,0 lần dựa trên EPS 2025) cùng nền tảng lợi nhuận liên tục tăng trưởng, BIG đang củng cố vững chắc cấu trúc đầu tư theo mô hình Tập đoàn Holding nắm giữ các doanh nghiệp thành viên với dòng tiền kinh doanh tốt. Việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao cùng sự hậu thuẫn tài chính từ định chế quốc tế là bước đi trọng tâm giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí khắt khe của cơ quan quản lý, phục vụ mục tiêu chính thức chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào quý 4/2026.