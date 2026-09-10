Giá vàng hồi mốc 4.400 USD/oz trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (9/9), lấy lại mốc 4.400 USD/oz, nhờ đồng USD suy yếu...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, lợi suất trái phiếu tăng, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố các báo cáo lạm phát khiến đà hồi phục của giá vàng phần nào bị hạn chế.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.402,7 USD/oz, tăng 46 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,06% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 67,4 USD/oz, tăng 1,51 USD/oz, tương đương tăng 2,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 4.458,8 USD/oz.

Đồng USD tiếp tục suy yếu trong phiên này, khi xu hướng phục hồi mạnh của đồng yên Nhật Bản trong thời gian gần đây kéo nhiều đồng tiền khác tăng giá theo. Chỉ số Dollar Index đóng cửa dưới mức 98,8 điểm, từ mức trên 98,8 điểm của phiên ngày hôm trước. Ở mức này, chỉ số đang thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây.

Trong vòng 1 tháng qua, Dollar Index đã giảm gần 1,2% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

USD giảm giá là một yếu tố hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, vàng khó bứt phá ở thời điểm hiện tại do áp lực giảm còn lớn từ rủi ro lạm phát leo thang dẫn tới triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Trong phiên ngày thứ Tư, căng thẳng gia tăng ở Vùng Vịnh đẩy giá dầu thô vượt qua mốc 100 USD/thùng - một diễn biến củng cố đặt cược của giới đầu tư vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới.

“Giá dầu tăng dẫn tới áp lực lạm phát tăng, kéo theo đó là lợi suất trái phiếu cao hơn vì chính sách tiền tệ bây giờ đang tập trung vào chống lạm phát hơn so với trước đây”, trưởng phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang giữ mức đặt cược 60% vào khả năng Fed đưa ra một quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày thứ Tư tuần tới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong phiên này, bất chấp việc Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch mua lại trái phiếu kỳ hạn dài với lượng mua lớn gấp 3 lần so với bình thường. Xu hướng tăng của lợi suất phản ánh không chỉ mối lo lạm phát mà còn cả mối lo về tình trạng thâm hụt ngân sách lớn và dai dẳng cùng khối nợ công khổng lồ của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản, đạt 4,845% vào cuối phiên. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này lên tới 4,935%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 3 điểm cơ bản, lên 5,295%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 4 điểm cơ bản, lên 4,436%.

Giá vàng - một tài sản không mang lãi suất - cũng chịu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu tăng. Tuy nhiên, mối lo ngại về nợ công và thâm hụt ngân sách lại là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng, tài sản được coi là “hầm trú ẩn” trước những rủi ro về kinh tế và địa chính trị.

Vào ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, cơ quan này sẽ công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (CPI). Những dữ liệu này có thể gây biến động trong kỳ vọng của thị trường về quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tuần tới.

Phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.050,6 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (10/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% so với chốt phiên Mỹ, còn 4.395 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,1%, còn 67,33 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 138,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 0,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.680 đồng (mua vào) và 26.090 đồng (bán ra), giảm 70 đồng ở mỗi đầu so với sáng qua.