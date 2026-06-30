Rà soát, bổ sung các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá

Liên quan đến dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; đặc biệt là các loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá trong khai thác, sử dụng dự án BOT...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: TTXVN.

Chiều ngày 29/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, những nội dung lớn của dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) liên quan đến: tiêu chuẩn đấu giá viên; doanh nghiệp đấu giá tài sản; lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; đấu giá trực tuyến; trình tự thủ tục; vấn đề cọc đấu giá; đấu giá tài sản tự nguyện của cá nhân, tổ chức...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ, dự thảo đã luật hóa các quy định về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trong quá trình xây dựng dự án luật, vấn đề này còn có hai nhóm ý kiến.

Nhóm ý kiến thứ nhất đề nghị việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để thực hiện đấu giá đối với các loại tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc phải bán đấu giá, doanh nghiệp đấu giá chỉ được tổ chức dưới hai hình thức là công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân nhằm bảo đảm trách nhiệm vô hạn. Đồng thời, chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp danh phải là đấu giá viên để bảo đảm tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Hiện dự thảo lựa chọn phương án này vì việc thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp phù hợp với Luật Đầu tư khi đấu giá tài sản không còn là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, hoạt động đấu giá ở Việt Nam có tính đặc thù do chủ yếu liên quan đến tài sản công (chiếm trên 90% số lượng tài sản đấu giá) và tài sản tư pháp của bên thứ ba như tài sản thi hành án, tài sản bảo đảm, tài sản doanh nghiệp phá sản, nên cần đặt ra tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với chủ thể hành nghề.

Mặt khác, quy định doanh nghiệp đấu giá hoạt động theo mô hình chịu trách nhiệm vô hạn và người đứng đầu phải là đấu giá viên sẽ nâng cao trách nhiệm pháp lý, bảo đảm tính chuyên nghiệp, khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu giá.

Điều này góp phần bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, người phải thi hành án, người thế chấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước.

Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập hoàn toàn theo Luật Doanh nghiệp, có thể hoạt động dưới các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân; bất kỳ cá nhân nào không thuộc trường hợp bị cấm đều có quyền thành lập doanh nghiệp đấu giá.

Theo quan điểm này, quy định trên phù hợp với chủ trương cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, đối với hoạt động đấu giá tài sản công và tài sản của bên thứ ba, việc cho phép doanh nghiệp hoạt động theo mô hình trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, không yêu cầu người đại diện theo pháp luật là đấu giá viên, có thể làm phát sinh nhiều rủi ro.

Bởi lẽ trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp chỉ giới hạn trong phạm vi vốn góp. Trong khi tài sản trúng đấu giá có thể đã được sang tên, chuyển nhượng qua nhiều chủ thể, gây khó khăn cho việc khắc phục hậu quả và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án luật.

Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá. Đặc biệt là các loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá trong khai thác, sử dụng dự án BOT.

Liên quan đến loại hình doanh nghiệp đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của từng phương án, chọn ra phương án tối ưu nhất và xin ý kiến thành viên Chính phủ…