Rà soát, bổ sung các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá
NNhư Nguyệt
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Liên quan đến dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; đặc biệt là các loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá trong khai thác, sử dụng dự án BOT...
Chiều ngày 29/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về
dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).
Theo báo
cáo của Bộ Tư pháp, những nội dung lớn của dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)
liên quan đến: tiêu chuẩn đấu giá viên; doanh nghiệp đấu giá tài sản; lựa chọn
tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; đấu giá trực tuyến; trình tự thủ tục; vấn đề
cọc đấu giá; đấu giá tài sản tự nguyện của cá nhân, tổ chức...
Thứ trưởng
Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa
thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP
ngày 18/5/2026 của Chính phủ, dự thảo đã luật hóa các quy định về thành lập
doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trong quá trình xây dựng dự án luật, vấn đề này
còn có hai nhóm ý kiến.
Nhóm ý kiến
thứ nhất đề nghị việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện theo quy
định của Luật Doanh nghiệp.
Tuy nhiên, để thực hiện đấu giá đối với các loại
tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc phải bán đấu giá, doanh nghiệp đấu giá
chỉ được tổ chức dưới hai hình thức là công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân
nhằm bảo đảm trách nhiệm vô hạn. Đồng thời, chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc công ty hợp danh phải là đấu giá viên để bảo đảm tiêu chuẩn
nghề nghiệp.
Hiện dự thảo
lựa chọn phương án này vì việc thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp
phù hợp với Luật Đầu tư khi đấu giá tài sản không còn là ngành, nghề kinh doanh
có điều kiện.
Tuy nhiên,
hoạt động đấu giá ở Việt Nam có tính đặc thù do chủ yếu liên quan đến tài sản
công (chiếm trên 90% số lượng tài sản đấu giá) và tài sản tư pháp của bên thứ
ba như tài sản thi hành án, tài sản bảo đảm, tài sản doanh nghiệp phá sản, nên
cần đặt ra tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với chủ thể hành nghề.
Mặt khác,
quy định doanh nghiệp đấu giá hoạt động theo mô hình chịu trách nhiệm vô hạn và
người đứng đầu phải là đấu giá viên sẽ nâng cao trách nhiệm pháp lý, bảo đảm
tính chuyên nghiệp, khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu giá.
Điều này góp
phần bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, người phải thi hành án, người thế chấp và
các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản
nhà nước.
Nhóm ý kiến
thứ hai đề nghị doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập hoàn toàn theo Luật
Doanh nghiệp, có thể hoạt động dưới các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân; bất kỳ cá nhân nào
không thuộc trường hợp bị cấm đều có quyền thành lập doanh nghiệp đấu giá.
Theo quan
điểm này, quy định trên phù hợp với chủ trương cắt giảm ngành, nghề kinh doanh
có điều kiện.
Tuy nhiên, đối với hoạt động đấu giá tài sản công và tài sản của
bên thứ ba, việc cho phép doanh nghiệp hoạt động theo mô hình trách nhiệm hữu hạn
hoặc công ty cổ phần, không yêu cầu người đại diện theo pháp luật là đấu giá
viên, có thể làm phát sinh nhiều rủi ro.
Bởi lẽ trách nhiệm
bồi thường của doanh nghiệp chỉ giới hạn trong phạm vi vốn góp. Trong khi tài sản
trúng đấu giá có thể đã được sang tên, chuyển nhượng qua nhiều chủ thể, gây khó
khăn cho việc khắc phục hậu quả và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước,
xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Sau khi
nghe báo cáo và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng cơ bản thống
nhất với hồ sơ dự án luật.
Phó Thủ tướng
đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán
thông qua đấu giá. Đặc biệt là các loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế
số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá trong khai thác, sử
dụng dự án BOT.
Liên quan
đến loại hình doanh nghiệp đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục
nghiên cứu, đánh giá tác động của từng phương án, chọn ra phương án tối ưu nhất
và xin ý kiến thành viên Chính phủ…
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