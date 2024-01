Mất trụ, VN-Index lình xình giảm

Một lô lớn 200 ngàn cổ phiếu đột nhiên được đẩy vào bên mua ATC của VCB khiến giá mã này tăng vọt lên kịch trần trong vài phút ước tính giá đóng cửa. BID cũng xuất hiện hơn 350 ngàn cổ mua ATC và giá cũng tăng mạnh trong thoáng chốc. Diễn biến bất ngờ này đem lại chút hi vọng cuối phiên hôm nay, nhưng bên bán nhanh chóng “cân lệnh”. Cuối cùng không có bất ngờ nào ở nhóm trụ, VN-Index chốt phiên vẫn giảm 0,45%.

Gần như trọn phiên hôm nay VN-Index “chìm” dưới vùng giá đỏ, do không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Cả buổi chiều thị trường cũng không có nổi nhịp phục hồi rõ nét nào. Chính vì vậy đột biến trong vài phút đầu tiên đợt ATC ở VCB và BID chính là sự hi vọng vào khả năng kéo trụ. Tuy nhiên lực bán xuất hiện nhanh chóng và đóng cửa VCB vẫn giảm 0,54%, BID giảm 0,8%. Trụ mạnh nhất là TCB thậm chí còn đuối hơn phiên sáng khi mức tăng co lại còn 1,43%.

Dù vậy VN-Index đóng cửa vẫn cao hơn phiên sáng một chút, còn giảm 5,36 điểm (so với -6,59 điểm). Một số cổ phiếu cũng có cải thiện giá, dù không đủ nhiều để thay đổi tình thế. BID mặc dù nỗ lực kéo giá xanh thất bại nhưng so với giá chốt buổi sáng vẫn cao hơn gần 1,13%, có tác động nâng đỡ điểm số nhất định. VCB cũng vậy, tuy cơ hội kịch trần không giữ được, nhưng đóng cửa cũng cao hơn phiên sáng khoảng 0,77%. Thống kê trong rổ VN30, có 11 mã cải thiện giá so với buổi sáng, 16 mã tụt giảm sâu hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn điều chỉnh trên diện rộng, chỉ còn 3/27 mã tăng. Trong nhóm trụ có HPG được kéo giật qua tham chiếu đợt ATC, tăng 0,18%. 8/10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index giảm giá, trong đó VHM giảm 1,51%, CTG giảm 1,38% ảnh hưởng nhiều nhất. Trong rổ VN30, ngoài 5 mã là TCB, HPG, thêm BCM tăng 1,31%, STB tăng 0,83%, PLX tăng 0,29%, còn lại 25 mã đỏ. VN30-Index đóng cửa giảm 0,48%, kém cả phiên sáng (-0,37%).

Tuy nhiên các cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay có cải thiện. Độ rộng sàn HoSE tốt hơn buổi sáng với 164 mã tăng/313 mã giảm. Thậm chí 8 mã kịch trần là PSH, TVB, CCI, HCD, SSC, HNG, QNP, TNI. Nhóm mạnh từ sáng như HAG, PC1, PNJ, VCG, LCG, HHV vẫn khá xuất sắc. Chiều nay có thêm ST8, VTO, TIP, PVD, CSV, GMD, IJC, REE tăng trên 1% với thanh khoản tốt.

Nhóm thanh khoản cao nhất hôm nay vẫn có vài mã xanh, nhưng tổng thể là đỏ nhiều.

Sự phân hóa mờ nhạt này một phần là do dòng tiền không thể lan tỏa đủ rộng. Về cơ bản cổ phiếu vẫn đang chịu áp lực giảm giá nhiều hơn là tăng. Trong 313 cổ phiếu giảm giá lúc đóng cửa, 70 mã giảm trên 1%, xuất hiện lực bán tháo mạnh ở DGC, CTG, MWG, NVL, EIB, DIG thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng và giá giảm sâu. Tổng thanh khoản ở nhóm cổ phiếu giảm giá trên HoSE chiếm tới 62% giao dịch của sàn này trong khi thanh khoản ở nhóm tăng chỉ chiếm khoảng 33%. Nhìn từ góc độ phân bổ thanh khoản trong nhóm tập trung lớn nhất cũng tương tự: Sàn HoSE có 39 mã khớp từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 72,3% tổng khớp của sàn – thì tới 29 mã giảm giá.

Tính riêng phiên chiều, giao dịch khớp lệnh 2 sàn tăng nhẹ 15% so với phiên sáng, nhưng không bù đắp nổi mức sụt giảm chung. Tổng giá trị khớp lệnh cả phiên trên HNX và HoSE đạt 14.082 tỷ đồng, giảm 18,4% so với hôm qua. Tổng giao dịch 3 sàn đạt 16.971 tỷ đồng, giảm 17%.

Dòng tiền suy yếu đang là yếu tố làm tăng rủi ro điều chỉnh. Cổ phiếu ngân hàng sau một nhịp phục hồi vài phiên trước đã lại quay đầu giảm cả loạt. Những nỗ lực tăng giá đơn lẻ như với TCB hôm nay không mang tính đại diện vì tới 22/27 mã của nhóm này vẫn đỏ. Thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền chốt lời ở nhóm ngân hàng vẫn đang đứng ngoài nhiều hơn là quay lại mua.

Nét tích cực hiếm hoi trong chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua khá mạnh. Khối này giải ngân thêm tới 1.228,1 tỷ đồng ở HoSE, trong khi bán ra thêm 869,8 tỷ, tương ứng mua ròng 358,3 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 123,9 tỷ đồng. Các mã được mua ấn tượng là STB +134,7 tỷ, VCG +112,5 tỷ, HCM +67,3 tỷ, VPB +46,4 tỷ, VRE +36,1 tỷ, CTG +35,2 tỷ, PVD +30,4 tỷ, VCB +23,5 tỷ. Phía bán ròng có DGC -54,2 tỷ, VND -41,6 tỷ, KBC -33,8 tỷ, MWG -23,5 tỷ.