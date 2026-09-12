Phát huy nguồn lực người Việt Nam tại Pháp đóng góp cho phát triển đất nước

Gặp cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nguồn lực trí tuệ, góp phần phát triển đất nước và vun đắp quan hệ Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp - Ảnh: TTXVN

Trưa 11/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cho biết cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu, với nhiều hội đoàn cùng đông đảo nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, sinh viên và thanh niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Qua nhiều thế hệ, bà con đã xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; tích cực hướng về quê hương và góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, văn hóa giữa hai nước.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh tiềm năng phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng, nhất là sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia người Việt tại Pháp vào những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, không gian, công nghệ sinh học, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Ngọc Thảo Sophie cho biết cộng đồng luôn quan tâm tới công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; mong muốn tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập, phát triển và đóng góp thiết thực hơn cho quê hương.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Lãnh đạo hai nước thống nhất cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ Việt Nam - Pháp cần được thúc đẩy lên tầm cao mới, với mức độ và phương thức hợp tác mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp - Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã đề nghị chính quyền Pháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, đóng góp cho đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của Pháp và thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận vai trò tích cực của các hội đoàn, đặc biệt là Hội người Việt Nam tại Pháp, trong củng cố đoàn kết cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam, duy trì việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ cũng như đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ bà con duy trì, phát huy bản sắc dân tộc và tăng cường gắn bó với quê hương.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, thông thoáng, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành trong công cuộc phát triển đất nước.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân người Việt tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển; xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm, giàu bản sắc; đồng thời tích cực đóng góp cho đất nước và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Đối với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn dù sinh ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài cũng cần luôn tự hào về bản sắc Việt Nam, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành; cố gắng giữ gìn tiếng Việt, học tập tốt và khi có điều kiện tham gia xây dựng quê hương.

Biểu dương Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục chủ động, sáng tạo trong tham mưu các giải pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực; đồng thời làm tốt công tác bảo hộ công dân, là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng và khuyến khích bà con, nhất là thế hệ trẻ, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

(Nguồn TTXVN)