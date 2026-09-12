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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam làm chủ công nghệ lõi

H Hà Lê

Thăm và làm việc tại các trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu của Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris-Sacley (CEA-Saclay). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris-Sacley (CEA-Saclay). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA), Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales và chứng kiến trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác.

Tại CEA, lãnh đạo Ủy ban giới thiệu về những công nghệ lõi là thế mạnh của Pháp. CEA là một trong những trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm nghiên cứu và công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm nghiên cứu và công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử được xác định là những lĩnh vực công nghệ chiến lược ưu tiên.

Về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động Chương trình điện hạt nhân quốc gia với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị CEA đồng hành cùng Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang lĩnh vực y học hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị thúc đẩy chuyển giao công nghệ để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp.

Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, hai bên cần hợp tác sâu hơn nhằm nâng tỷ lệ nội địa hóa công nghệ lõi trong chương trình vệ tinh quan sát Trái đất thế hệ mới của Việt Nam. Với công nghệ lượng tử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, góp phần hình thành đội ngũ nhà khoa học Việt Nam có khả năng làm chủ công nghệ trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Tập đoàn Thales tại Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay và tham quan phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu bán dẫn, vật liệu tiên tiến.

Thales là tập đoàn công nghệ quốc tế với hơn 85.000 nhân viên tại 65 quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực thiết bị điện tử hàng không, vệ tinh viễn thông, an ninh mạng và công nghệ số. Tập đoàn hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994 trong các lĩnh vực quản lý bay hàng không, viễn thông và an ninh mạng.

Các hướng nghiên cứu trọng tâm của Thales hiện gồm phần cứng và linh kiện tiên tiến, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và các phần mềm thông minh hỗ trợ con người ra quyết định trong những tình huống phức tạp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gtel Việt Nam về trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã trao hai thỏa thuận hợp tác với các đơn vị thuộc CEA. Các thỏa thuận tập trung vào đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong khoa học - kỹ thuật hạt nhân, năng lượng mới, hydrogen, bán dẫn; đồng thời thúc đẩy đào tạo tiến sĩ, trao đổi giảng viên, nhà khoa học và sinh viên giữa hai nước.

Trong đó, hợp tác giữa USTH và Viện Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Quốc gia Pháp (INSTN) hướng tới xây dựng các chương trình đào tạo khoa học và kỹ thuật hạt nhân, đào tạo giảng viên nguồn và tổ chức các khóa chuyên sâu. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 1/2027, INSTN sẽ cử chuyên gia sang USTH giảng dạy học phần khoa học và kỹ thuật hạt nhân cho sinh viên, học viên cao học.

Các hoạt động này tiếp tục cụ thể hóa hợp tác Việt Nam - Pháp trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

(Nguồn TTXVN)

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Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

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