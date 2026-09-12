Việt Nam - Pháp thúc đẩy các dự án chiến lược, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ

Ngày 11/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.
Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Pháp, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022; nhận định quan hệ Việt Nam - Pháp là mối quan hệ đặc biệt, đã vượt qua những thăng trầm lịch sử để trở thành những đối tác tin cậy và thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.
Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực; khẳng định Thượng viện Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam và ủng hộ triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, y tế và giáo dục.
THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC, MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher sau gần hai năm kể từ chuyến thăm Pháp tháng 10/2024; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Pháp và chúc mừng Pháp tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mời Chủ tịch Thượng viện Pháp sớm thăm lại Việt Nam.
Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện.
Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực; khoa học - công nghệ ngày càng phát huy vai trò là một trụ cột hợp tác mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2028 thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.
Hai nước cần thúc đẩy các dự án chiến lược, mang tính biểu tượng về kinh tế, thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực như hàng không - vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác; mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục phát huy vai trò trong Liên minh châu Âu, ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam - EU và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề liên quan đến “thẻ vàng” IUU cũng như danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.
THƯỢNG VIỆN PHÁP SẼ TÍCH CỰC XEM XÉT PHÊ CHUẨN EVIPA
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Thượng viện và các nghị sĩ Pháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập, đóng góp cho sở tại và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Chủ tịch Gérard Larcher đánh giá Việt Nam và Pháp còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không - vũ trụ, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.
Chủ tịch Thượng viện Pháp bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU.
Ông Gérard Larcher cho biết cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVIPA; có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) dỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, cũng như vấn đề danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò cầu nối của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp; nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để các nhóm tăng cường tiếp xúc, trao đổi và góp phần triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.
Hai bên cũng đánh giá cao hợp tác địa phương - một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam - Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 13 tại Pháp trong năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa các địa phương, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Về cộng đồng người Việt Nam, Chủ tịch Gérard Larcher đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Pháp ngày càng phát triển, hội nhập tốt với sở tại, tham gia tích cực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Pháp và đóng góp vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương; đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
(Nguồn TTXVN)
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