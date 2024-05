Mua ô tô cũ giá rẻ, người mua cần tỉnh táo

Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1990, ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/5/2023, Công an xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) nhận được đơn tố giác Nguyễn Văn Hải có hành vi thuê xe ô tô tự lái Mercedes C250 sau đó bán xe cho người khác.

Qua điều tra xác định, chiếc xe Mercedes trên là của chị Nguyễn Thị H., ở Chương Mỹ, Hà Nội. Khoảng tháng 4/2023, chị H. nhờ bạn là anh Nguyễn Văn Hải đứng ra tìm khách cho thuê xe tự lái. Anh Hải dùng tài khoản facebook Kenly Nguyễn để đăng tin cho thuê xe tự lái.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Hải nảy sinh ý định cho thuê xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố cho người khác. Bị cáo Hải lên mạng xã hội và đọc được nội dung trên liền liên hệ, thỏa thuận và hẹn gặp nhau thuê xe. Hai bên chốt giá thuê là 2 triệu đồng/ngày, thời hạn thuê xe là 5 ngày. Sau khi ký hợp đồng thuê xe, bị cáo Hải thanh toán luôn 10 triệu đồng tiền thuê xe.

Sau khi ký hợp đồng, bị cáo Hải nhận xe và giấy tờ gồm giấy đăng kiểm bản gốc, chứng nhận đăng ký phô tô có xác nhận xe đang thế chấp tại ngân hàng… Nhận xe xong, bị cáo liền mang xe đi cầm cố ở một số nơi nhưng đều bị từ chối. Đến ngày 6/5/2023, bị cáo Hải gọi điện để trả xe nhưng được hẹn lại hôm sau.

Trên đường mang xe về, bị cáo Hải nhờ bạn quen biết ngoài xã hội là anh Nguyễn Đức T. nói rằng muốn bán chiếc ô tô Mercedes. Bị cáo nói chiếc xe này là của vợ mình, tên Nguyễn Thị Hà, xe ô tô đăng ký chính chủ và chụp ảnh giấy tờ xe gửi anh T.

Kiểm tra giấy tờ thấy trùng khớp nên anh T. đồng ý mua xe với giá 250 triệu đồng và trả trước 237 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào bị cáo Hải đưa giấy tờ gốc thì anh T. trả nốt. Hai bên ký vào giấy bán xe do bị cáo Hải viết.

Bị cáo dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân. Đến ngày hôm sau, không thấy bị cáo Nguyễn Văn Hải trả xe, anh Hải gọi điện thì biết chiếc xe đã bị bán, hiện không có khả năng trả lại.

Quá trình điều tra, gia đình anh T. đã tự nguyện giao nộp chiếc xe và cơ quan công an đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại xe cho anh Nguyễn Văn Hải. Ngoài hành vi trong vụ án này, bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội khác nên đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bào chữa cho bị cáo Hải, luật sư cho rằng cần phải xem xét việc người mua biết chiếc xe trên đang thế chấp ngân hàng nhưng vẫn đồng ý giao dịch.

Trên thực tế, trong nhiều vụ án cũng cho thấy, việc giao dịch xe ô tô cũ tiềm ẩn rủi ro lớn. Người mua thường ham giá rẻ trong khi giấy tờ pháp lý chưa đầy đủ.

Đơn cử trong vụ án Phạm Bích Hằng (sinh năm 1969, giám đốc Công ty Vinamichi) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhiều người cũng phải ngậm ngùi trả lại xe ô tô.

Cụ thể, vào năm 2009, Hằng thành lập Công ty cổ phần Vinamichi. Hằng vừa là chủ tịch HĐQT vừa là giám đốc công ty. Vinamichi kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh thuê xe ô tô dài hạn của nhiều người, sau đó cho người khác thuê lại để hưởng chênh lệch.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hằng đã bán những chiếc xe thuê cho người khác. Đến khi hết thời hạn thuê xe, Hằng không lấy lại xe ô tô để trả cho chủ xe.

Theo đó Hằng đã thuê chiếc xe Kia Sedona từ năm 2019 với giá thuê 1,5 triệu đồng/ngày, 3 ngày thanh toán tiền thuê một lần.

Do không có tiền, Hằng bán xe ô tô cho một người chuyên mua xe cũ với giá 620 triệu đồng, nhận trước 500 triệu đồng, sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ mới thanh toán hết.

Đến tháng 10/2022, không thấy Hằng trả tiền thuê xe như thỏa thuận, chủ xe liên lạc nhưng không được nên làm đơn tố giác.

Ngoài ra, 3 cá nhân khác cũng bị bà Hằng bán xe chiếm đoạt tiền trong đó có xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, Toyota Camry... Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Bắc Từ Liêm xác định tổng giá trị 4 chiếc xe là hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối với những người mua xe, cơ quan điều tra xác định họ không biết xe ô tô trên là do phạm tội mà có và tự nguyện nộp lại xe ô tô nên không bị xử lý hình sự. Công an đã trả lại xe cho chủ xe, còn bà Hằng phải trả lại tiền cho những người mua xe.