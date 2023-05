Tràng pháo tay cho Johnny Depp tại Cannes 2023 và sự khôn ngoan của Dior

Tại lễ khai mạc, Johnny Depp xuất hiện với mái tóc buộc đuôi ngựa và đeo kính râm, các vệ sĩ đứng hai bên trong khi anh ký tặng và tạo dáng chụp ảnh với những người hâm mộ phấn khích trong hơn năm phút. Trên một ban công phía trên đường phố, một tấm biển ghi "Viva Johnny" khi mọi người hét lên gọi tên anh. Thảm đỏ ngày đầu tiên của liên hoan phim còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Helen Mirren, Michael Douglas, Elle Fanning, Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, Phạm Băng Băng...

BỘ PHIM BỊ CHÊ NHƯNG NAM DIỄN VIÊN ĐƯỢC CHÀO ĐÓN

Jeanne du Barry đánh dấu sự trở lại của tài tử trong vai nam chính sau ba năm từ phiên tòa ly hôn vợ cũ Amber Heard. Theo Variety, một bộ phận khán giả cho rằng Depp là gương mặt không phù hợp để đại diện cho phim mở màn, dù anh được xử thắng kiện.

Trong buổi phỏng vấn trước ngày khai mạc, giám đốc Liên hoan phim - ông Thierry Fremaux - cho biết: "Tôi sống theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tuân thủ luật pháp. Do đó, không có lý do gì để không công chiếu Jeanne du Barry, trừ khi Depp bị cấm đóng phim hoặc phim của anh ấy bị cấm ra mắt. Tôi chỉ đánh giá Depp dưới vai trò của một diễn viên".

Tuy nhiên, ngay trong ngày mở màn Cannes, hiệu ứng ủng hộ nam diễn viên và bộ phim hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra trước đó. Theo Independent, khi những hình ảnh cuối cùng của bộ phim Jeanne du Barry kết thúc trên màn ảnh, khán giả đã đứng vỗ tay 7 phút liền. Tràng pháo tay khiến Johnny Depp bất ngờ, vì anh không tin có nhiều người ủng hộ bộ phim đến vậy. Ngay cả đạo diễn và dàn diễn viên tham gia Jeanne du Barry cũng bất ngờ trước phản ứng nồng nhiệt này từ công chúng. Tài tử chắp tay cảm ơn người xem tại khán phòng, sau đó ôm đạo diễn của Jeanne du Barry là Maiwenn Le Besco.

Jeanne du Barry lấy bối cảnh vào thế kỷ 18 ở Pháp, kể về Jeanne Vaubernier (Maiwenn Le Besco) - cô gái thuộc tầng lớp lao động và hành trình thay đổi cuộc đời khi trở thành tình nhân của Vua Louis XV (Johnny Depp). Dù vậy, Jeanne Du Barry không được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Trên Rotten Tomatoes, số điểm phê bình của phim là 63%, đến từ 8 nhà phê bình đánh giá. Nhà phê bình Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter nhận xét bộ phim là một tác phẩm cổ trang đẹp về mặt hình ảnh nhưng nội dung chưa đủ sâu, có phần nhàm chán.

Có lẽ, điều người ta thực sự quan tâm ở sự kiện công chiếu phim Jeanne Du Barry thực tế lại không phải là bản thân tác phẩm, mà là sự trở lại của Johnny Depp, cũng như thái độ của truyền thông, công chúng và đồng nghiệp dành cho anh ở thời điểm hiện tại. Trong quãng thời gian bị tẩy chay vì nghi vấn bạo hành vợ cũ, Johnny Depp từng không nhận được vai diễn nào, phim có anh tham gia diễn xuất không thể ra rạp, các nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng... Nhưng sau khi Depp thắng kiện hồi mùa hè năm 2022, mọi sự bắt đầu đổi khác.

Bộ phim Jeanne du Barry không chỉ khai mạc Liên hoan phim Cannes mà còn được chiếu tại các rạp chiếu phim trên khắp nước Pháp. Depp quả thực đã lật ngược thế cờ, đã lội ngược dòng ngoạn mục từ phòng xử án cho tới những bước đi gây dựng lại sự nghiệp sau bê bối khủng hoảng.

DIOR LẠI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

Trước khi liên hoan phim Cannes 2023 diễn ra, ngày 12/5, Dior đã ký tiếp một hợp đồng 3 năm trị giá 20 triệu USD với Johnny Depp, để anh làm đại sứ chiến dịch quảng cáo toàn cầu cho dòng nước hoa Dior Sauvage. Mức tiền này vượt qua hợp đồng trị giá 12 triệu USD của Dior và Robert Pattinson để quảng bá Dior Homme trước đó.

Để dễ so sánh, thương hiệu Chanel từng trả Brad Pitt 7 triệu USD trước đây để quảng bá dòng nước hoa cho nữ của mình. Nguồn tin của Variety cho biết các ngôi sao đình đám trung bình thường kiếm được khoảng 2 đến 4 triệu USD mỗi năm nhờ hợp đồng quảng cáo nước hoa.

Johnny Depp ký hợp đồng lần đầu với Dior từ năm 2015, lúc ấy giá trị bản hợp đồng 7 năm chỉ là 5 triệu USD, bằng 1/4 bây giờ. Khi nam tài tử vướng kiện tụng căng thẳng với vợ cũ, Dior đã bị giới truyền thông và người hâm mộ thúc giục chấm dứt hợp đồng với Johnny Depp, nhưng những hình ảnh, video chiến dịch quảng cáo của anh vẫn được thương hiệu Pháp tiếp tục sử dụng. Có lẽ nhà mốt Pháp, với kinh nghiệm của một trong những thương hiệu danh tiếng nhất mọi thời đại, đã hiểu rõ cuộc chơi hơn bất cứ ai.

Theo Metro UK, doanh số nước hoa Dior bán ra tăng gấp nhiều lần sau khi Depp thắng kiện. Không chỉ sau vụ kiện, từ thời điểm phiên tòa bắt đầu, số lượt tìm kiếm nước hoa Sauvage trên Google tăng 48% trong vòng một tháng (từ 832 nghìn lượt vào tháng 3 – 1.2 triệu lượt vào tháng 4). Trong nhiều tuần tiếp theo của phiên tòa, hãng cũng trở thành mùi hương được bàn luận và đề cập online nhiều thứ hai trên thế giới, sau Baccarat Rouge 540 của Maison Francis Kurkdjian. Theo đó, “kết thúc có hậu” cho Depp diễn ra cũng là khi hàng loạt người hâm mộ đăng tải lời kêu gọi mua Dior Sauvage chúc mừng chiến thắng của nam tài tử trên Twitter.

Trên thực tế, sự ưu ái của Dior dành cho Johnny Depp là không hề phổ biến với một cái tên xa xỉ. Vào năm 2005, Chanel, Burberry và H&M đã đồng loạt hủy hợp đồng quảng cáo với Kate Moss sau bê bối sử dụng cocaine của siêu mẫu người Anh. Tag Heuer và Procter & Gamble cũng mau chóng hủy hợp đồng với Tiger Woods sau thú nhận ngoại tình hàng loạt. Bởi lẽ, các thương hiệu cao cấp không muốn có bất kỳ dính líu nào ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng của họ.

Hình ảnh của Johnny Depp trong các chiến dich quảng cáo nước hoa Dior Sauvage.

Nhưng với những thành công mà Depp mang lại cho Sauvage, nam diễn viên đã chứng mình mình là ngoại lệ, và Dior cũng khiến giới mộ điệu phải trầm trồ trước tầm nhìn kinh doanh sắc bén của mình. Tỷ phú Bernard Arnault – Chủ tịch và là Giám đốc điều hành của LVMH - cho rằng nam diễn viên là một trong những lý do khiến dòng nước hoa Dior Sauvage "thành công vượt trội" trở thành loại nước hoa phổ biến thứ hai trong hàng nghìn hương thơm dành cho đàn ông.

Có vẻ quyết định gắn bó với Johnny Depp của Dior đã được đền đáp và giờ đây họ bắt đầu tiến đến một mối quan hệ còn bền chặt hơn trước. Thỏa thuận mới được mong đợi có thể giúp mở đường cho nam diễn viên trở lại trong các dự án điện ảnh bom tấn cùng hãng phim lớn, đặc biệt khi giờ đây tên tuổi nam diễn viên một lần nữa được yêu mến.