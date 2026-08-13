HIFC dự chi 304 tỷ mua cổ phiếu ESOP của HCM

Với hơn 121,6 triệu quyền mua, HFIC dự kiến mua hơn 30,4 triệu cổ phiếu Chứng khoán HSC (HCM) theo tỷ lệ 4:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.

CTCP Đầu tư tài chính Nhà nước Tp.Hồ Chí Minh (HFIC) thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE).

Theo thông báo, với hơn 121,6 triệu quyền mua, HFIC dự kiến mua hơn 30,4 triệu cổ phiếu Chứng khoán HSC (HCM) theo tỷ lệ 4:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến chi ra khoảng 304 tỷ. Sau đợt phát hành, HFIC sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 11,26% vốn tại HSC.

Ở chiều ngược lại, ngày 20/7, ông Lê Anh Quân, anh ruột ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT HCM vừa báo cáo hoàn tất giao dịch bán 600.000 cổ phiếu HCM nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến 5/8/2026. Còn ông Lê Anh Minh - Phó Chủ tịch HĐQT HSC hiện đang nắm giữ 366.172 cổ phiếu, chiếm 0,03%.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu HCM do ông Quân nắm giữ giảm từ hơn 1,28 triệu cổ phiếu xuống còn 680.502 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ khoảng 0,12% xuống 0,06% tại HSC.

Được biết, HCM đã thông qua phương án phát hành tối đa 22 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 220 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm, trong đó 40% được giải tỏa sau 12 tháng, 30% sau 24 tháng và 30% còn lại sau 36 tháng.

HSC cho biết có 110 cán bộ, nhân viên nằm trong danh sách dự kiến tham gia chương trình - trong đó, Tổng Giám đốc Trịnh Hoài Giang được phân bổ nhiều nhất với 2,5 triệu cổ phiếu, còn Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Huân dự kiến mua 430.000 cổ phiếu, hai thành viên HĐQT dự kiến mua 430.000 cổ phiếu gồm ông Andrew Collin Vallis (Anh) và bà Nguyễn Thị Hoàng Lan.

Bên cạnh ESOP, công ty đang chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ 29/7 đến 28/8, còn quyền mua có thể được chuyển nhượng từ 29/7 đến 26/8.

Nếu phân phối hết lượng cổ phiếu trên, HSC dự kiến huy động gần 2.700 tỷ đồng, toàn bộ số tiền tiếp tục được bổ sung cho hoạt động cho vay margin. Vốn điều lệ của HCM sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên khoảng 13.508 tỷ đồng.