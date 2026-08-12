Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng GIL xin từ nhiệm

Cụ thể: GIL cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Minh Hiếu.
Bà Hiếu cho biết không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào với công ty tại thời điểm hiện tại liên quan đến việc từ nhiệm. Đồng thời, bà sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục và công việc cần thiết, bao gồm ký các tài liệu liên quan, bàn giao toàn bộ tài sản được cấp và các công việc đang xử lý cho người được công ty lựa chọn thay thế.
Được biết công bố thông tin về việc ngày 10/7/2026 Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh nhận được phán quyết của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (phán quyết ngày 09/7/2026 của Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ khu vực Nam New York về việc bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong vụ án số 1:23-cv-00292-LGS giữa Công ty Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh và Amazon.com Services LLC).
Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh sẽ tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, ngày 14/12/2022 công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc đang khởi kiện Amazon Robotics LLC (“Amazon”) liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán trong quá mình hợp tác.
Theo đó, Amazon là một trong những khách hàng lớn của Công ty từ năm 2014. Công ty đã đầu tư rất lớn cơ sở vật chất và con người để đáp ứng nhu cầu Amazon theo thỏa thuận hai bên. Tuy nhiên, Amazon đã đột ngột thay đổi và giảm mạnh nhu cầu ảnh hưỏng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và việc thay đổi này đã vi phạm hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Công ty đang tiến hành các thủ tục có liên quan để khởi kiện Amazon tại địa điểm đặt trụ sở của Amazon.
GIL cho biết, đến thời điểm phát hành báo cáo các khoản phải thu khách hàng Amazon đã được công ty thu hồi hết và hàng tồn kho liên quan đến khách hàng Amazon sẽ được xuất hàng theo quy định của hợp đồng mà hai bên đã ký kết.
Kết thúc quý 2/2026, GIL ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 93,82% lên gần 250 tỷ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lãi hơn 10 tỷ (cùng kỳ âm gần 71 tỷ đồng). Nguyên nhân là do sản lượng xuất bán tăng, đồng thời cơ cấu sản phẩm có biên lợi nhuận cao chiếm tỷ trọng lớn hơn; Hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, công ty đang trong giai đoạn đầu tư các dự án nên chi phí quản lý, vận hành tăng nhanh hơn doanh thu qua đó làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên BCTC hợp nhất so với BCTC riêng.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, GIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 447 tỷ (cùng kỳ đạt gần 255 tỷ đồng), lãi sau thuế đạt 23 tỷ (cùng kỳ lỗ 69,56 tỷ).
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX-HOSE).
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