Mỹ bắt đầu đúc đồng 1 USD in chân dung Tổng thống Trump

Chân dung Tổng thống Donald Trump sắp xuất hiện trên đồng xu vàng mệnh giá 1 USD do Cục Đúc tiền Mỹ phát hành…

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố đồng xu mới in hình Tổng thống Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 15/7 - Ảnh: Tài khoản Bộ trưởng Tài chính Mỹ trên X.

Ngày thứ Tư (15/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo cơ quan này sẽ bắt đầu đúc đồng xu mới in chân dung ông Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ tuyên bố độc lập.

Đây là một trong nhiều động thái của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đưa dấu ấn của ông vào hệ thống tiền tệ Mỹ. Chính quyền cũng đang cho in chữ ký của ông Trump lên các tờ tiền mới dự kiến lưu hành trong năm nay, đồng thời thúc đẩy kế hoạch phát hành tờ 250 USD in chân dung ông.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Bessent cho biết đồng xu mới sẽ “tôn vinh di sản trường tồn của tự do và trở thành biểu tượng lâu dài của lòng yêu nước”.

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố những thiết kế đầu tiên của đồng xu này vào năm ngoái. Tuy nhiên, kế hoạch đưa chân dung ông Trump lên tiền xu nhanh chóng gây tranh cãi. Một đạo luật được ban hành năm 1866 đã xác lập thông lệ chỉ đưa hình ảnh người đã qua đời lên tiền tệ Mỹ, nhằm tránh tạo cảm giác nước này được điều hành như một chế độ quân chủ.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định việc phát hành đồng xu không trái luật. Cơ quan này viện dẫn Đạo luật Thiết kế lại Tiền xu Lưu hành và Sưu tầm năm 2020, trong đó trao cho Bộ trưởng Tài chính quyền phát hành tiền xu có thiết kế tượng trưng cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thiết kế được đề xuất vừa mang tính biểu tượng cho dịp kỷ niệm 250 năm độc lập, vừa khắc họa Tổng thống Trump và tầm nhìn của ông về tương lai nước Mỹ.

Theo tờ báo New York Times, mọi thay đổi đối với thiết kế tiền tệ Mỹ đều có thể trở thành vấn đề gây tranh cãi, bởi các nhân vật và biểu tượng được lựa chọn thường gắn liền với cách người dân nhìn nhận bản sắc quốc gia.

Năm 2016, chính quyền Tổng thống Barack Obama từng đề xuất đưa chân dung bà Harriet Tubman, một cựu nô lệ và nhà hoạt động đấu tranh xóa bỏ chế độ nô lệ, lên tờ 20 USD. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải nhiều tranh cãi chính trị và bị đình trệ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Đầu tháng này, ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ không có ý định tiếp tục triển khai kế hoạch đó.

Trong khi đó, các tờ tiền mới mang chữ ký của ông Trump và chữ ký của ông Bessent đang được in và dự kiến lưu hành vào cuối năm nay. Do luật pháp Mỹ không cho phép in chân dung người còn sống trên tiền giấy, kế hoạch phát hành tờ 250 USD in hình ông Trump chỉ có thể được triển khai nếu được Quốc hội thông qua.

Hiện chưa rõ đồng xu kỷ niệm sẽ được bán từ thời điểm nào và có giá bao nhiêu. Cục Đúc tiền Mỹ hiện đang bán các bộ tiền xu phiên bản sưu tầm kỷ niệm 250 năm độc lập với giá 107 USD.

Kế hoạch phát hành đồng xu in hình ông Trump vấp phải sự phản đối của cả các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Những người chỉ trích cho rằng tổng thống đang biến dịp kỷ niệm ngày thành lập đất nước thành cơ hội tôn vinh bản thân.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie của bang Kentucky thậm chí cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang bước vào “giai đoạn cuối” khi phát hành những đồng xu vàng kỷ niệm mà chẳng mấy ai đủ khả năng mua.

Còn Thượng nghị sĩ Dân chủ Maggie Hassan của bang New Hampshire gọi kế hoạch trên là “lố bịch và đi ngược các giá trị của nước Mỹ”.

“Người dân Mỹ xứng đáng có một tổng thống quan tâm nhiều hơn đến việc giúp họ có thêm tiền trong túi, thay vì đưa chân dung của mình lên đồng tiền của họ”, bà Hassan nói.