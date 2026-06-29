Mỹ - Iran nhất trí ngừng tấn công trước vòng đàm phán mới

Theo hãng tin Reuters, ngày Chủ nhật (28/6), một quan chức Mỹ cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí tạm ngừng các hành động quân sự tại Vùng Vịnh, đồng thời nối lại đàm phán về tranh chấp quanh eo biển Hormuz. Động thái này làm dấy lên hy vọng cứu vãn thỏa thuận hòa bình tạm thời, sau nhiều ngày hai bên liên tiếp cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và đáp trả bằng các cuộc tấn công.
“Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến tiếp tục được triển khai về tất cả nội dung trong biên bản ghi nhớ. Hai bên sẽ tạm dừng hành động quân sự và tàu thuyền có thể đi lại tự do qua eo biển Hormuz”, vị quan chức cho biết.
Quan chức này đề cập đến biên bản ghi nhớ 14 điểm được hai bên thống nhất hôm 17/6, theo đó eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho hoạt động hàng hải trong lúc các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.
Theo nguồn tin của trang tin chính trị Axios, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào thứ Ba (30/6) tại Qatar. Việc hai bên quay lại bàn đàm phán diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang.
Hôm thứ Năm (25/6), Iran đã tấn công một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Sau vụ việc, Washington và Tehran đều cáo buộc bên còn lại vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời.
Vào sáng sớm Chủ nhật, Iran lại phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
Trong khi đó, cùng ngày, Israel cho biết nước này tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của nhóm này tại một ngôi làng ở miền Nam Lebanon. Cuộc tấn công diễn ra sau một đợt không kích khác hôm thứ Bảy (27/6), ngay sau khi Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn mới nhất hôm thứ Sáu (26/6). Iran cho rằng giao tranh tại Lebanon cần chấm dứt để duy trì thỏa thuận chấm dứt xung đột trong khu vực.
Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã tiếp tục tấn công Iran, chỉ vài giờ sau khi một tàu chở dầu bị tập kích tại eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nhưng bị Iran phong tỏa trong phần lớn thời gian cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2.
“Có thể sẽ đến lúc chúng tôi không còn kiên nhẫn để tiếp tục kiềm chế và buộc phải dùng biện pháp quân sự để hoàn tất những gì chúng tôi đã khởi đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại”, ông Trump viết trên mạng xã hội sau khi Axios đưa tin hai bên đồng ý ngừng giao tranh.
Thỏa thuận hòa bình tạm thời 14 điểm được thiết kế chấm dứt giao tranh giữa các bên, mở lại eo biển Hormuz và tạo điều kiện cho đàm phán về những vấn đề còn bất đồng, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.
Một tuần trước, một vòng đàm phán qua trung gian do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu đã diễn ra tại Thụy Sỹ. Sau vòng đàm phán này, Washington miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Tuy nhiên, giao tranh nhanh chóng bùng phát trở lại và tiếp tục leo thang.
Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hải quân và không quân của lực lượng này đã tiến hành các chiến dịch bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Theo kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV, IRGC cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn và điều này sẽ khiến tiến trình ngoại giao dừng lại hoàn toàn. Bộ chỉ huy hải quân IRGC cũng cảnh báo rằng các căn cứ của Mỹ trong khu vực “sẽ phải trải qua địa ngục trong những ngày tới”.
Một quan chức Mỹ xác nhận với hãng tin Reuters rằng Iran đã tấn công các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, theo quan chức này, hiện chưa có báo cáo về thương vong của phía Mỹ hoặc thiệt hại lớn tại các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông.
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