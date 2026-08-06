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Nam Hoa (NHT): Lãi ròng Nam Hoa tăng gấp 5 lần nhờ mô hình “hai trụ cột”

T Tuấn Sơn

Nhờ quyết định quyết liệt đóng cửa mảng sản xuất nội thất kém hiệu quả để chuyển hướng sang cho thuê nhà xưởng và tập trung vào các dòng sản phẩm gỗ giá trị cao, lợi nhuận của Nam Hoa đã bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp hiện đã kín đơn hàng sản xuất đến cuối năm 2026 và đang chuẩn bị các bước tiến lớn trong mảng bất động sản công nghiệp…

Nam Hoa (NHT): Lãi ròng Nam Hoa tăng gấp 5 lần nhờ mô hình “hai trụ cột”

Báo cáo tài chính quý 2/2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán: NHT) cho thấy sự cải thiện đáng kể. Dù doanh thu thuần quý 2 chỉ đạt hơn 66 tỷ đồng (giảm 3,4% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế lại tăng lên mức gần 11,5 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ 4,93 tỷ đồng của quý 2/2025.

BỨC TRANH TÀI CHÍNH BỨT PHÁ NHỜ TỐI ƯU HÓA

Tính chung 6 tháng đầu năm, Nam Hoa mang về gần 119 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng nhẹ 2%) và gần 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bứt phá từ mức lỗ gần 2 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái. Điểm nhấn đáng chú ý là lãi ròng của công ty mẹ ghi nhận mức tăng hơn 5 lần, vọt lên gần 16 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng lợi nhuận này là minh chứng rõ nét cho thành công của chiến lược tái cấu trúc và kiểm soát chi phí. Biên lợi nhuận gộp trong quý 2/2026 đã cải thiện mạnh từ 17,4% lên 28,3%, kéo theo biên gộp bán niên đạt 29,7% (cao hơn mức 25,6% cùng kỳ năm trước).

Cùng với đó, áp lực chi phí cũng được gỡ bỏ đáng kể: Chi phí tài chính giảm mạnh từ 7,63 tỷ đồng xuống chỉ còn 3,16 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm hơn 40%; chi phí bán hàng được cắt giảm quá nửa, chỉ còn xấp xỉ 2 tỷ đồng; các khoản lỗ từ hoạt động khác cũng được thu hẹp đáng kể so với cùng kỳ.

LỰC ĐẨY TỪ “CÚ XOAY TRỤC” CỦA MIỀN QUÊ

Động lực lớn nhất cho sự phục hồi biên lợi nhuận đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư. Lũy kế 6 tháng, mảng này mang lại khoảng 30 tỷ đồng doanh thu (tăng hơn 22% cùng kỳ).

Với giá vốn chỉ ở mức 10 tỷ đồng, hoạt động cho thuê tạo ra gần 20 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng mức biên lợi nhuận gộp cực kỳ ấn tượng lên tới 66%. Dù chỉ đóng góp khoảng 1/4 tổng doanh thu, hoạt động này lại chiếm tới hơn một nửa tổng lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Thành quả này xuất phát từ quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh tại công ty con - Miền Quê. Trước đây, áp lực cạnh tranh và sự suy giảm nhu cầu đã khiến mảng nội thất xuất khẩu sang Mỹ của đơn vị này gánh lỗ lũy kế khoảng 69 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024.

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Nhận thấy tình hình, Nam Hoa đã quyết định đóng cửa mảng kinh doanh hiệu quả thấp này, thanh lý tài sản và chuyển đổi 50.000 m2 kho xưởng sang khai thác cho thuê. Hoạt động mới đã giúp Miền Quê có lãi từ năm 2025 và dự kiến sẽ xử lý gần như toàn bộ khoản lỗ lũy kế trong năm 2026.

TẬP TRUNG VÀO “HAI TRỤ CỘT”

Từng ghi nhận mức doanh thu hợp nhất tiến sát 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021 nhờ mảng nội thất xuất khẩu, nhưng sau khủng hoảng hậu Covid, quy mô doanh thu hiện tại của Nam Hoa chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Dù vậy, doanh nghiệp không còn đặt mục tiêu phục hồi quy mô bằng mọi giá, mà chuyển trọng tâm sang tính hiệu quả và biên lợi nhuận thông qua hai lĩnh vực cốt lõi.

Trụ cột thứ nhất: Đồ chơi gỗ, hàng décor và gia dụng cao cấp.

Hướng tới các thị trường khắt khe như Nhật Bản, Mỹ và Bắc Âu, công ty tập trung vào sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật và hàm lượng thiết kế cao. Đến tháng 8/2026, Nam Hoa thông báo đã nhận đủ đơn hàng sản xuất đến hết năm với tổng giá trị khoảng 10 triệu USD.

Để đáp ứng tiêu chuẩn, công ty đầu tư công nghệ máy CNC 3-4 trục kết hợp với đội ngũ thợ lành nghề, đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn FSC nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng ưu tiên sản phẩm an toàn, hạn chế nhựa và phong cách tối giản.

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Trụ cột thứ hai: Bất động sản công nghiệp.

Nhằm giảm thiểu rủi ro từ chu kỳ đơn hàng xuất khẩu, Nam Hoa đặt tham vọng nâng quy mô nhà xưởng cho thuê từ 50.000 m2 hiện tại lên khoảng 150.000 m2 trong vòng 3 năm tới. Kế hoạch này được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI đăng ký nửa đầu năm 2026 đạt trên 34,6 tỷ USD (tăng 61% cùng kỳ), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo làm chủ đạo.

Đặc biệt, công ty Nam Hoa Land cũng đã tham gia góp vốn vào Dự án Khu công nghiệp Bạch Đằng II (Quảng Ninh) với quy mô 420 ha, dự án vừa được cấp chủ trương đầu tư vào tháng 7/2026, mở ra cơ hội tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị bất động sản công nghiệp.

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