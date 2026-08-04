Dòng tiền bắt đáy tích cực, VN-Index hướng tới mốc 1800 điểm

VN-Index đóng cửa tăng 0,82% tương đương +14,39 điểm, tốt hơn đáng kể so với phiên sáng (tăng 0,35%/+6,2 điểm). Tích cực nhất là độ rộng, sàn HoSE kết phiên với 175 mã tăng/140 mã giảm, trong khi phiên sáng sắc đỏ vẫn áp đảo với 132 mã tăng/152 mã giảm.
Về mặt điểm số, vai trò của VIC, VHM đã mờ nhạt hơn hẳn phiên sáng: VIC tụt giá 0,23% so với mức chốt phiên sáng, đóng cửa còn tăng 2,35%. VHM chỉ nhích lên thêm 0,33%, tăng chung cuộc 3,31%. Hai cổ phiếu này đóng góp hơn 12 điểm.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu blue-chips còn lại khá hạn chế, một phần vì cần thời gian để vượt qua biên độ giảm mạnh của phiên sáng. Thống kê chiều nay rổ VN30 có 24 mã tăng giá cao hơn, chỉ 3 mã tụt giá. Tuy nhiên chốt phiên sáng rổ này có tới 14 cổ phiếu giảm quá 1%, nhờ diễn biến phục hồi này kết phiên còn 5 mã. Ngoài VIC và VHM, các cổ phiếu tăng giá tốt nhất nhóm có sức ảnh hưởng hạn chế: VRE tăng 4,76%, STB tăng 3,64%, HDB tăng 2,69%, MBB tăng 1,67%, LPB tăng 1,51%, GVR tăng 1,06%. Ở phía giảm, hai mã dầu khí rơi mạnh nhất: BSR giảm 1,96% và GAS giảm 1,83%. Dù vậy so với mức chốt buổi sáng, cả hai mã đều có phục hồi nhẹ.
Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng khoảng 16% so với buổi sáng, đạt gần 4.586 tỷ đồng, vẫn là mức rất thấp. Tuy nhiên khi có tới 24/30 mã cải thiện giá, thanh khoản nhỏ cũng cho thấy áp lực bán không lớn.
Với phần còn lại của thị trường, sự cải thiện trong độ rộng xác nhận các cổ phiếu vừa và nhỏ đã hồi giá tốt hơn. Toàn sàn HoSE có 94 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở lên (phiên sáng 68 mã), trong đó rất nhiều cổ phiếu thanh khoản cao. Nếu như buổi sáng hầu hết giao dịch của nhóm tăng mạnh nhất dồn vào vài cổ phiếu VN30 như VIC, VHM, HDB, VRE thì chiều nay xuất hiện thêm nhiều mã midcap như VIX, GEX, PNJ, NVL, VSC, GEL, PDR, DCL, BAF…
Điều này xác nhận dòng tiền mua đã chủ động hơn đáng kể: Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng 1.594 tỷ đồng so với phiên sáng thì VN30 chỉ tăng 635 tỷ. Như vậy dòng tiền có sự chuyển hướng khá rõ, các mã vừa và nhỏ nhận được sự quan tâm lớn hơn trong bối cảnh thanh khoảng tổng thể vẫn còn rất thấp.
Với các cổ phiếu ngược dòng chiều nay, giao dịch đáng chú ý vẫn là các blue-chips: HPG giảm 1,77% khớp 505,2 tỷ đồng; VNM giảm 1,33% với 328,9 tỷ; VCB giảm 1,32% với 305,6 tỷ; TCB giảm 1% với 276,4 tỷ và BSR giảm 1,96% với 145,9 tỷ. Nếu trừ giao dịch của 5 cổ phiếu này, tổng giao dịch phần còn lại chỉ khoảng 341 tỷ đồng, chiếm 2,4% giao dịch sàn. Áp lực bán như vậy là yếu, dù hiệu ứng thiếu cầu vẫn khiến giá giảm khá mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm khoảng 19% giá trị mua vào mới trên HoSE nhưng vị thế ròng vẫn đạt +321,4 tỷ đồng. Cả ngày giá trị mua ròng đạt 889,5 tỷ, là phiên mua ròng tích cực thứ hai liên tiếp sau ngày hôm qua với 1.061 tỷ đồng. Đây là hai phiên mua ròng liên tiếp hiếm hoi của khối ngoại kể từ đầu tháng 3/2026.
Các cổ phiếu được mua ròng lớn hôm nay là VIC +437,6 tỷ, VHM +283,2 tỷ, MBB +171,5 tỷ, PNJ +123,5 tỷ, FPT +108,1 tỷ, CTG +82,3 tỷ, FRT +60,6 tỷ, MSN +58,4 tỷ. Phía bán ròng có VNM -115,6 tỷ, VPB -91,1 tỷ, TCB -61 tỷ, SHB -51,8 tỷ.
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