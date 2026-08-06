NLG Day 2026: Tích lũy sức bật tài chính, chờ sóng bàn giao nửa cuối năm 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự biến động mạnh mẽ, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vẫn kiên định với mục tiêu kinh doanh năm 2026, nhưng sẽ linh hoạt triển khai các giải pháp kinh doanh và huy động vốn phù hợp diễn biến thị trường...

Ban lãnh đạo NLG chia sẻ kế hoạch nửa cuối năm 2026 với các nhà đầu tư - Ảnh NLG.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư (NLG Day 2026) mới đây, bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc NLG cho biết: NLG luôn kiên định với mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ không thay đổi. "Chúng tôi có thể thay đổi phương thức thực hiện bằng cách này hay cách khác, có thể đi thẳng, đi ngang hay đi chéo, có thể đi nhanh hoặc đi chậm. Tuy nhiên, mục tiêu của năm 2026 vẫn được giữ nguyên", bà Hương khẳng định.

Theo bà Hương, mục tiêu kinh doanh là đích đến để toàn bộ tập đoàn cùng hướng tới. Trong bối cảnh thị trường thuận lợi, doanh nghiệp có thể chỉ cần nỗ lực 100%, nhưng khi điều kiện khó khăn, mức độ quyết tâm phải tăng lên 200% hoặc thậm chí 300%.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT NLG cho biết kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì HĐQT sẽ không tự ý điều chỉnh. Chỉ trong trường hợp xuất hiện những biến động rất lớn, ban điều hành mới xem xét trình HĐQT và sau đó xin ý kiến cổ đông.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT NLG - Ảnh NLG.

Tuy nhiên, ông Quang cho biết Nam Long luôn duy trì sự linh hoạt trong cách triển khai kế hoạch. Doanh nghiệp xây dựng nhiều kịch bản thực hiện, từ phương án A, B đến C, để ban điều hành chủ động ứng phó với diễn biến thị trường nhưng vẫn hướng tới các mục tiêu về doanh số, doanh thu và lợi nhuận.

ĐIỂM SÁNG ĐẾN TỪ CÁC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC

Nếu bỏ qua doanh thu và lợi nhuận 6 tháng 2026 và nhìn vào doanh số bán hàng, thì con số này của NLG đã vượt mốc 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ hai dự án lớn là Sol Garden tại VSIP Hải Phòng và Mizuki Park, đóng góp tổng cộng 2.280 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng doanh số. Các dự án khác như Izumi, Southgate, Elyse Island, và EHomeS Cần Thơ cũng ghi nhận những đóng góp đáng kể, cho thấy sự đa dạng và hiệu quả trong chiến lược phát triển của NLG.

Phân tích từ các Công ty chứng khoán cũng cho thấy, nếu đi sâu vào cấu trúc tài chính sẽ nhận thấy nhiều điểm sáng chất lượng chứng minh năng lực lõi của NLG.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở biên lợi nhuận gộp. Bất chấp các áp lực lớn về chi phí nguyên vật liệu và đền bù giải phóng mặt bằng gia tăng, biên lợi nhuận gộp của Nam Long đã tăng từ mức 30,8% của năm trước lên tới 36,4%. Điều này cho thấy các dự án mở bán gần đây có giá trị thương mại cao và công ty kiểm soát rất tốt chi phí xây dựng thông qua các hợp đồng thầu trọn gói cố định đơn giá dài hạn. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền gửi và tiền cho vay đã tăng trưởng ấn tượng 73%, mang về 159 tỷ đồng, trở thành bệ đỡ vững chắc cho lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn thanh khoản thị trường chung còn chậm.

Đối với các nhà đầu tư chứng khoán coi trọng quản trị rủi ro, Nam Long luôn là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành địa ốc về tính lành mạnh. Tính đến cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp sở hữu tới 6.200 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn nhàn rỗi. Con số này vượt qua tổng dư nợ vay khoảng 1.000 tỷ đồng, khi tổng dư nợ vay thực tế của doanh nghiệp đạt gần 5.200 tỷ đồng, giảm hơn 326 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vị thế "dòng tiền dương” giúp Nam Long hoàn toàn miễn nhiễm với các áp lực thanh khoản ngắn hạn và giảm thiểu tối đa chi phí lãi vay nợ.

KÍCH HOẠT DÒNG TIỀN TỪ “CỦA ĐỀ DÀNH” 8.600 TỶ ĐỒNG ĐỂ BỨT PHÁ

Như đã nói ở trên, Ban điều hành NLG khẳng định vẫn kiên định với mục tiêu kinh doanh đã đặt ra từ đầu năm 2026. Để thực hiện mục tiêu đầy thách thức này, mọi áp lực tăng trưởng sẽ dồn vào chu kỳ tăng tốc trong 6 tháng cuối năm, thời điểm các đại dự án bước vào giai đoạn bàn giao sản phẩm và ghi nhận doanh thu đột biến.

Cơ sở lớn nhất để các nhà đầu tư bất động sản lẫn chứng khoán đặt niềm tin vào kế hoạch này là danh mục hàng tồn kho khổng lồ đạt gần 8.600 tỷ đồng. Trong đó, đại đô thị Waterpoint tại Long An đóng vai trò xương sống với giá trị xây dựng dở dang hơn 6.200 tỷ đồng. Theo sau là các dự án tiềm năng như Nam Long II Central Lake tại Cần Thơ với gần 828 tỷ đồng và dự án An Zen Residences tại Hải Phòng với hơn 554 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản mục "người mua trả tiền trước ngắn hạn" – vốn được xem là dòng tiền thương mại chắc chắn của các doanh nghiệp địa ốc – đã tăng lên mức 2.940 tỷ đồng, tăng 350 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chính là nguồn doanh thu dồi dào sẵn sàng được hạch toán khi sản phẩm được bàn giao tới tay khách hàng.

“Song song với đẩy mạnh bán hàng tại các dự án trọng điểm (Izumi City, Mizuki Park, Waterpoint, Nam Long Cần Thơ...), chúng tôi cũng dự kiến áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp thương mại bao gồm tối ưu chính sách giá, liên kết chặt chẽ với các ngân hàng lớn để tung các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn nhằm kích cầu người mua nhà ở thực, đồng thời xem xét phương án chuyển nhượng vốn tại một số dự án thành phần nhằm tối ưu hóa dòng vốn lưu động”, bà Thanh Hương cho biết.

Tóm lại, nửa cuối năm 2026 sẽ là bài kiểm tra lớn về năng lực thực thi và tốc độ bàn giao dự án của ban điều hành mới. Nếu dòng tiền từ khối tài sản dở dang được khơi thông đúng tiến độ đề ra, cổ phiếu NLG hoàn toàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, tạo ra tỷ suất sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư có lòng kiên nhẫn.