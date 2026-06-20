Nghệ An triển khai dự án 720 triệu USD thích ứng biến đổi khí hậu

Dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái miền Tây Nghệ An có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu USD, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho tỉnh trong những năm tới...

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Ngày 19/6, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) để tham vấn danh mục đầu tư đã điều chỉnh và sàng lọc đầu tư sơ bộ đối với dự án “Nâng cấp hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế bền vững tỉnh Nghệ An”.

Đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết trước đó đoàn công tác đã thực hiện nhiều đợt khảo sát thực địa, tổ chức các cuộc họp chuyên đề với các địa phương và đơn vị liên quan nhằm đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư và hoàn thiện các đề xuất của dự án.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề xuất đổi tên dự án thành “Phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái miền Tây tỉnh Nghệ An”. Theo WB, tên gọi mới phản ánh rõ hơn phạm vi và mục tiêu đầu tư của dự án.

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với Ngân hàng Thế giới

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu USD, trong đó vốn vay WB khoảng 595 triệu USD và vốn đối ứng khoảng 125 triệu USD.

Theo đề xuất, dự án được chia thành 4 hợp phần. Trong đó, hợp phần phát triển hạ tầng đô thị Vinh thích ứng với biến đổi khí hậu có quy mô lớn nhất với tổng vốn dự kiến khoảng 415 triệu USD.

Nguồn vốn sẽ được sử dụng để nâng cấp hạ tầng đô thị kết hợp hệ thống thoát nước mưa và giao thông với kinh phí khoảng 258 triệu USD; mở rộng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khoảng 65 triệu USD; tăng cường năng lực tiêu thoát nước cho các hệ thống sông, kênh chính khoảng 60 triệu USD.

Bên cạnh đó, hợp phần tăng cường quản lý chất thải rắn theo định hướng kinh tế tuần hoàn có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 triệu USD. Hợp phần này tập trung nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, phát triển các cơ sở thu hồi vật liệu và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án là hợp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế du lịch khu vực miền Tây Nghệ An với tổng vốn dự kiến khoảng 170 triệu USD.

Theo đó, tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối đến các điểm du lịch dọc Quốc lộ 7A, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các trung tâm đầu mối và hỗ trợ các bản làng phát triển du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, dự án còn bố trí từ 78 - 85 triệu USD cho hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý và triển khai các hạng mục đầu tư.

Chủ nhiệm Dự án Đặng Đức Cường – Chuyên gia cao cấp về đô thị của WB phát biểu

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về tên gọi dự án, quy mô đầu tư, định hướng phát triển du lịch sinh thái miền Tây, tuyến du lịch dọc sông Lam cũng như quy hoạch các công trình thoát nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đề nghị dự án tập trung nguồn lực cho hạ tầng giao thông và phát triển du lịch. Đối với khu vực đô thị, cần tính toán kỹ các phương án tiêu thoát lũ, xây dựng vùng đệm phù hợp nhằm vừa chống ngập úng vừa cải thiện môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng cho rằng tại các khu vực như Đô Lương, Con Cuông không nhất thiết đầu tư hồ điều hòa do điều kiện địa hình và khả năng thoát nước tự nhiên thuận lợi. Thay vào đó, nguồn lực nên ưu tiên cho hạ tầng giao thông để tăng kết nối các điểm du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham vấn, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án trong thời gian tới.