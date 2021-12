Nguyễn Kim đăng ký thoái hết 53,9% vốn tại Ladophar

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đăng ký bán hết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX).

Theo đó, Nguyễn Kim đăng ký bán hết 6.848.118 cổ phiếu, chiếm 53,91% vốn điều lệ của Ladophar theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh nhằm bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 03/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

Trên thị trường, giá cổ phiếu LDP đã có 7 phiên tăng điểm liên tục từ mức giá 14.000 đồng/cp (chốt phiên ngày 22/11) lên mốc 29.500 đồng/cp (chốt phiên ngày 2/12) và tạm tính mức giá này, Nguyễn Kim thu về hơn 202 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, LDP ghi nhận lỗ trước thuế là gần 5,4 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ so với cùng kỳ (-7,5 tỷ đồng). Nguyên nhân là do doanh thu thương mại của công ty giảm so với cùng kỳ chủ yếu là giảm ở kênh đấu thầu so ảnh hưởng các quy định của Bảo hiểm y tế về kê đơn và cửa Sở Y tế về đấu thầu, kết quả trúng thầu năm nay thấp hơn so với năm trước và việc thực hiện giãn cách xã hội để phong chống dịch. Do đó, tổng doanh thu hàng thương mại giảm 39%;

Mặt khác, các mặt hàng sản xuất của LDP không phải mặt hàng thiết yếu do đó doanh thu sản xuất giảm 51% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 65%. Ngoài ra, trong quý 3 này công ty đã tiết giảm các khoản chi phí hoạt động và chi phí tài chính 56% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, LDP ghi nhận doanh thu đạt 119,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế là âm 16,3 tỷ, cùng kỳ lỗ gần 21 tỷ đồng.

Trước đó, HNX đưa cổ phiếu này vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 2/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 của LDP đã kiểm toán là con số âm.