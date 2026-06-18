Nhà đầu tư trẻ gia tăng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán
P.V
18/06/2026, 11:01
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến nhiều nhà đầu tư cá nhân gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến nay Việt Nam đã có hơn 12,9 triệu tài khoản chứng khoán. Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 3/2026, thị trường ghi nhận hơn 346.000 tài khoản mở mới – mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.
Những con số này cho thấy chứng khoán đang dần trở thành một kênh đầu tư quen thuộc đối với thế hệ trẻ. Từ sinh viên mới đi làm đến nhóm nhân sự văn phòng hay lao động tri thức, ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu về đầu tư như một cách tích lũy và gia tăng tài sản trong dài hạn.
Tuy nhiên, từ việc quan tâm đến đầu tư đến quyết định mở tài khoản và bắt đầu giao dịch vẫn là một khoảng cách nhất định. Đối với nhiều người, điều họ cần không chỉ là một nền tảng giao dịch thuận tiện mà còn là một động lực đủ hấp dẫn để bắt đầu hành trình đầu tư.
Đó cũng là lý do ngày càng nhiều công ty chứng khoán tìm kiếm những cách tiếp cận mới với tệp nhà đầu tư trẻ. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm hay chi phí giao dịch, nhiều đơn vị bắt đầu xây dựng các chương trình mang tính trải nghiệm, tương tác và gắn với những sự kiện có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng.
Trong bối cảnh World Cup đang trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu, không ít doanh nghiệp tài chính cũng lựa chọn sự kiện này như một cơ hội để tạo thêm động lực cho những nhà đầu tư mới bước vào thị trường.
KHI WORLD CUP TRỞ THÀNH CHẤT XÚC TÁC CHO HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ
Hòa cùng không khí sôi động của World Cup, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ra mắt chương trình “Vào lệnh thăng hoa – Rinh quà tiền tỷ”, góp phần biến những bước đầu tiếp cận chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn đối với thế hệ nhà đầu tư trẻ.
Khác với các chương trình khuyến mại truyền thống, chương trình của VCBS được thiết kế xoay quanh những giao dịch quen thuộc trong quá trình đầu tư, giúp khách hàng dễ dàng tham gia ngay từ những bước đầu tiên.
Chính thức khởi động từ ngày 8/6/2026 đến hết 18/7/2026, chương trình mang đến cơ hội nhận lượt quay thưởng từ những hành động đơn giản như mở tài khoản, thực hiện giao dịch đầu tiên hoặc đăng nhập trên nền tảng website trading.
Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán VCBS sẽ nhận ngay 50 lượt quay thưởng. Sau khi thực hiện đặt lệnh lần đầu với giá trị giao dịch chỉ từ 1 triệu đồng, khách hàng tiếp tục được cộng thêm 50 lượt quay, nâng tổng số lượt quay nhận được lên tới 100 lượt.
Không dừng lại ở đó, khách hàng còn có thể dễ dàng gia tăng cơ hội trúng thưởng thông qua các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền với giá trị tối thiểu theo quy định của chương trình, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là đăng nhập vào nền tảng Web Trading V-Invest.
Thay vì yêu cầu những điều kiện phức tạp, VCBS lựa chọn cách gắn quyền lợi trực tiếp với trải nghiệm thực tế trong quá trình đầu tư của khách hàng. Điều này giúp bước làm quen với thị trường chứng khoán trở nên tự nhiên, đơn giản hơn, nhất là với những nhà đầu tư trẻ mới gia nhập thị trường.
VÌ SAO CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TRẺ?
Theo nhiều nghiên cứu về hành vi người dùng tài chính số, thế hệ trẻ thường ưu tiên những trải nghiệm đơn giản, minh bạch và mang lại giá trị rõ ràng ngay từ đầu.
Họ yêu thích các sản phẩm có thể trải nghiệm nhanh chóng, dễ hiểu và có tính tương tác cao. Đồng thời, các chương trình mang tính thời điểm, gắn với những sự kiện có sức lan tỏa mạnh như World Cup thường tạo được sự chú ý lớn hơn so với các hoạt động truyền thông thông thường.
Trong bối cảnh đó, chương trình của VCBS không đơn thuần là một hoạt động quay thưởng, mà còn là một cách tạo thêm động lực để người trẻ tiếp cận thị trường tài chính và trải nghiệm đầu tư theo cách gần gũi hơn.
Việc mở tài khoản, đặt lệnh lần đầu hay đăng nhập Web Trading đều trở thành những "điểm chạm" giúp khách hàng từng bước làm quen với thị trường, đồng thời nhận được những giá trị gia tăng thiết thực.
KHO QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ TỚI 1 TỶ ĐỒNG
Song hành cùng hành trình đầu tư là cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị.
Nổi bật là 1 ô tô điện VINFAST VF3 PLUS – mẫu xe điện năng động dành cho giới trẻ. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến: 05 xe máy điện VINFAST FELIZ 2025 (kèm pin); 20 máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT AS60GHWG0 và 1.854 giải tiền mặt trị giá 300.000 đồng & 200.000 đồng được cộng trực tiếp vào tài khoản chứng khoán, tạo thêm nguồn lực để khách hàng nắm bắt các cơ hội đầu tư trong tương lai.
Mới đây, VCBS đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn trên thị trường. Điều này không chỉ giúp VCBS mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn tạo nền tảng để đồng hành cùng làn sóng nhà đầu tư trẻ đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ.
Tham gia ngay tại: https://www.vcbs.com.vn/chi-tiet-tin-tuc-va-su-kien-vcbs/ctkm-vao-lenh-rinh-qua-2026
Tên chương trình: “Vào” lệnh thăng hoa – Rinh quà tiền tỷ
Thời gian: Từ ngày 8/6/2026 đến 18/7/2026.
Đối tượng: Toàn bộ khách hàng cá nhân trong nước (không bao gồm Cán bộ nhân viên của VCBS)
Cách thức tham gia:
1. Đăng nhập hoặc mở mới tài khoản tại VCBS; thực hiện các nhiệm vụ để tích lũy lượt quay thưởng.
2. Truy cập biểu tượng chương trình trên VCBS Mobile App hoặc Web Trading V-Invest để đến trang quay thưởng.
Về VCBS: Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) là một trong những công ty chứng khoán uy tín hàng đầu Việt Nam, được vinh danh trong nhiều năm liền với các giải thưởng về "Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất" và "Dịch vụ khách hàng xuất sắc". Với mạng lưới rộng khắp và nền tảng công nghệ - tài chính mạnh mẽ từ ngân hàng mẹ Vietcombank, VCBS cam kết mang lại giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả cho mọi khách hàng.
* Tham gia ngay cùng VCBS tại: https://www.vcbs.com.vn/chi-tiet-tin-tuc-va-su-kien-vcbs/ctkm-vao-lenh-rinh-qua-2026
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