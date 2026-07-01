Nhóm cổ phiếu Magnificent 7 mất 2,3 nghìn tỷ USD vốn hóa

Trong tháng 6 vừa qua, giá cổ phiếu nhóm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ Magnificent 7 giảm mạnh, khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này “bốc hơi” khoảng 2,3 nghìn tỷ USD...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu này là mối lo ngại về các khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng công nghệ và khả năng tạo ra lợi nhuận của các kế hoạch đầu tư đó.

Nhóm Magnificent 7 bao gồm Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla và Amazon. Các công ty này đang chi hàng trăm tỷ USD để mua chip và xây dựng các trung tâm dữ liệu nhằm cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Một phần vốn rót vào các dự án này là tiền vay.

Chỉ số CNBC Magnificent 7 đo giá cổ phiếu của nhóm này do hãng tin CNBC cung cấp đã giảm 10% chỉ trong tháng 6.

Các nhà đầu tư đang nóng lòng muốn thấy triển vọng lợi nhuận rõ ràng hơn từ những khoản đầu tư này, với tất cả sự chú ý đổ dồn vào mùa báo cáo thu nhập quý 2, dự kiến bắt đầu trong tháng 7.

Ông Dan Ives, Giám đốc điều hành tại công ty chứng khoán Wedbush Securities, nhận định: "Sẽ có một vài tuần kiểm tra tâm lý trước khi các nhà đầu tư cổ phiếu công nghệ đón mùa báo cáo thu nhập quý 2 rất quan trọng trong tháng 7, để xác nhận thêm về sự phát triển của cuộc cách mạng AI”.

Trong khi đó, một số tên tuổi trong nhóm Magnificent 7 đã chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với những công ty khác. Cổ phiếu Microsoft đã giảm 20% trong tháng 6, Nvidia giảm khoảng 13%, trong khi cả Apple và Amazon đều giảm khoảng 8%. Một phần của sự bán tháo này có thể do sự thiếu vắng một câu chuyện động lực xung quanh nhóm Magnificent 7.

Ông Tom Lee, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty Fundstrat Global Advisors, nhận định với CNBC:: "Thị trường đang cố gắng hiểu câu chuyện mới xung quanh nhóm Magnificent 7, vì nhóm này đã không còn là các công ty nhẹ về tài sản và tạo ra nhiều dòng tiền tự do như trước, mà đã trở thành những công ty có bảng cân đối tài chính nặng hơn”.

Ông Lee cũng cho rằng nhà đầu tư sẽ bắt đầu xem bảng cân đối kế toán của các công ty này như một lực lượng lao động. “Lý do các doanh nghiệp này đầu tư nhiều hơn là để thay thế sức lao động của của con người bằng AI. Bảng cân đối kế toán đó sẽ được triển khai và tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, tôi tin rằng theo thời gian, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu xem đó như một lợi thế cạnh tranh”, ông Lee nói.

Trong khi một số cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoạt động bán trong tháng 6, một số khác lại giữ vững phong độ tốt hơn, chẳng hạn như cổ phiếu bán dẫn.

Chỉ số Philadelphia Semiconductor, bao gồm các cổ phiếu chip đình đám như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Micron và ASML, đã tăng khoảng 6% trong tháng vừa rồi. Năm nay, chỉ số này đã tăng hơn 90% so với mức giảm 3,4% của nhóm Magnificent 7 trong cùng khoảng thời gian.

Các công ty sản xuất chip đã trở thành đối tượng hưởng lợi lớn từ hoạt động chi tiêu của các công ty công nghệ lớn, khi các Big Tech mạnh tay mua chip và khiến các sản phẩm chip trở nên khan hiếm. Điều này đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực trên toàn bộ chuỗi cung ứng chip, từ các nhà cung cấp linh kiện đến các nhà sản xuất.

Một điểm nghẽn quan trọng là chip nhớ, nơi tình trạng thiếu cung đã đẩy giá của thành phần này lên cao. Quỹ ETF Roundhill Memory, theo dõi các cổ phiếu chip nhớ như SK Hynix và Samsung, đã tăng 166% trong năm nay.

Dù một số bộ phận trong lĩnh vực công nghệ đang đối mặt với sự hoài nghi, báo cáo lợi nhuận vượt xa kỳ vọng của Micron vào tuần trước đã "dội gáo nước lạnh" vào sự hoài nghi về câu chuyện AI. Một báo cáo của ngân hàng HSBC cho thấy kết quả kinh doanh của Micron "cho thấy bằng chứng rõ ràng về một bối cảnh AI đang sống động và lành mạnh”.

Các nhà phân tích của ngân hàng UBS đã ủng hộ quan điểm đó trong một báo cáo vào ngày 30/6, cho rằng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng AI không có dấu hiệu giảm bớt và doanh thu từ mảng đám mây sẽ tăng tốc trên các nền tảng lớn trong phần còn lại của năm nay.

"Tất cả những điều này cho thấy các yếu tố nền tảng vững chắc của câu chuyện tăng trưởng AI mà chúng tôi tin sẽ tiếp tục là động lực chính của thị trường trên diện rộng. Đối với các nhà đầu tư, việc tiếp xúc với các cổ phiếu liên quan đến AI vẫn sẽ là yếu tố phân biệt chính về hiệu suất đầu tư chứng khoán trong dài hạn. Dù vậy, chúng tôi cũng tin rằng đa dạng hóa danh mục, cả trong và ngoài AI, là điều cần thiết”, các nhà phân tích của UBS viết trong một báo cáo.