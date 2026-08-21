Những công cụ AI được truy cập nhiều nhất thế giới

Chưa đầy 4 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã vươn lên nhóm những trang được truy cập nhiều nhất trên internet...

Những năm gần đây, hàng loạt công cụ AI mới liên tục xuất hiện, nhưng phần lớn lượt truy cập vẫn tập trung vào một số công cụ hàng đầu.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 15 công cụ AI có lượng truy cập website lớn nhất thế giới trong tháng 6/2026, đồng thời cho biết quốc gia đặt trụ sở của mỗi công cụ. AITools.xyz xây dựng bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu ước tính lưu lượng truy cập của SEMrush và Ahrefs.

Số liệu chỉ tính lượt truy cập website, không bao gồm người dùng qua ứng dụng di động hoặc giao diện lập trình ứng dụng (API). Vì vậy, bảng xếp hạng phản ánh mức độ phổ biến trên web, không phải tổng số người sử dụng thực tế.

ChatGPT chiếm khoảng 53% tổng lượt truy cập của 15 công cụ trong danh sách, cho thấy nền tảng này vẫn giữ khoảng cách rất lớn với các đối thủ.

Các công cụ của Mỹ áp đảo bảng xếp hạng khi chiếm 12 trong tổng số 15 vị trí. Ba ngoại lệ là Canva của Australia với 760 triệu lượt truy cập, DeepSeek của Trung Quốc với 319 triệu lượt và Magnific của Tây Ban Nha với 117 triệu lượt.

Canva vốn là một nền tảng thiết kế nhưng đã đẩy mạnh tích hợp các tính năng AI. Trong khi đó, Magnific là công cụ nâng cấp độ phân giải hình ảnh bằng AI thuộc Freepik của Tây Ban Nha.

Các nền tảng cho phép người dùng trò chuyện với nhân vật AI cũng thu hút lượng truy cập lớn. JanitorAI đạt 173 triệu lượt, còn Character AI có 165 triệu lượt. Tổng cộng, hai nền tảng này thu hút gần 339 triệu lượt truy cập mỗi tháng, nhiều hơn Perplexity và Microsoft Copilot cộng lại.

Số liệu trên cho thấy trò chuyện với nhân vật AI đã trở thành một trong những nhu cầu sử dụng AI phổ biến nhất, bên cạnh các trợ lý đa năng hàng đầu.

Google, thuộc Alphabet, là công ty duy nhất có hai sản phẩm góp mặt trong danh sách. Gemini đạt 1,1 tỷ lượt truy cập, còn Google Translate có 343 triệu lượt. Tuy nhiên, tổng lượng truy cập của hai công cụ này vẫn chưa bằng 1/3 của ChatGPT. Khoảng cách này đặc biệt đáng chú ý bởi Google sở hữu công cụ tìm kiếm, trình duyệt và hệ điều hành di động có vị thế hàng đầu thế giới.

Microsoft cũng gặp thách thức tương tự khi Copilot chỉ đạt 93 triệu lượt truy cập website. Dù vậy, số liệu này chưa tính lượng sử dụng Copilot được tích hợp trực tiếp trong Windows và Office.

ChatGPT có lợi thế ra mắt sớm và nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với người dùng phổ thông. Đầu năm 2024, chỉ hơn một năm sau khi ra đời, nền tảng này đã lọt vào nhóm những website được truy cập nhiều nhất thế giới.

Các mô hình của OpenAI, Google, xAI và Anthropic thường xuyên đổi vị trí trong cuộc đua về năng lực AI. Tuy nhiên, những thay đổi về chất lượng công nghệ chưa tạo ra biến động tương ứng về lượng truy cập website.