Nhà đầu tư toàn cầu chuộng cổ phiếu Đài Loan hơn Hàn Quốc sau đợt bán tháo cổ phiếu AI

Khi chứng khoán Đài Loan và Hàn Quốc cùng phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) hồi tháng 7, dòng tiền quốc tế đang nghiêng về Đài Loan hơn. Triển vọng lợi nhuận ổn định hơn cùng cơ cấu ngành đa dạng giúp thị trường này trở thành lựa chọn được ưu tiên…

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Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng cổ phiếu Đài Loan trong tuần trước, chấm dứt 6 tuần bán ròng liên tiếp. Từ đầu tháng 8 đến nay, dòng vốn ngoại rót vào thị trường này đạt 1,7 tỷ USD. Trong cùng thời gian, nhà đầu tư nước ngoài rút ròng 6,2 tỷ USD khỏi chứng khoán Hàn Quốc.

CHỨNG KHOÁN ĐÀI LOAN CÓ LỢI THẾ VỀ SỰ ỔN ĐỊNH

Sự dịch chuyển này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng khi cân nhắc quay lại cổ phiếu AI, giữa lúc hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ cho công nghệ này vẫn là dấu hỏi. Họ có xu hướng ưu tiên những thị trường ít biến động, có cơ cấu ngành đa dạng và không phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động đầu cơ bằng vốn vay.

Một số nhà đầu tư nhận định chứng khoán Đài Loan khó tạo ra những đợt tăng mạnh như Hàn Quốc, nhưng có khả năng mang lại lợi nhuận ổn định hơn và ít chịu tác động từ các giao dịch sử dụng đòn bẩy.

“Các doanh nghiệp Đài Loan có nền tảng kinh doanh rất vững chắc”, ông Warren Chiang, quản lý danh mục đầu tư tại công ty Grantham Mayo Van Otterloo & Co nhận định. Theo ông, chứng khoán Đài Loan vẫn sẽ biến động theo kinh tế thế giới, nhưng xét trên nền tảng của các doanh nghiệp, đây là thị trường có mức rủi ro không quá cao.

Trong phần lớn thời gian từ đầu năm nay, chứng khoán Hàn Quốc liên tục dẫn trước Đài Loan và có mức tăng mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, Đài Loan gần đây đã vượt lên, dù cả hai thị trường đều tăng hơn 50%.

Dòng vốn diễn biến trái ngược tại Đài Loan và Hàn Quốc cho thấy nhà đầu tư đang cân nhắc nhiều yếu tố khi lựa chọn giữa hai thị trường, đặc biệt là cơ cấu ngành, triển vọng lợi nhuận và mức độ sử dụng đòn bẩy.

Tại Hàn Quốc, Samsung Electronics và SK Hynix giữ vị thế hàng đầu trong ngành chip nhớ. Tuy nhiên, nhu cầu và giá chip nhớ thường xuyên biến động, khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp thay đổi mạnh theo chu kỳ.

Trong khi đó, doanh nghiệp Đài Loan hiện diện ở nhiều khâu trong chuỗi cung ứng phần cứng công nghệ, nhờ đó thị trường có cơ cấu đa dạng và ít phụ thuộc hơn vào một lĩnh vực riêng lẻ.

“Mọi linh kiện trong chiếc iPhone của bạn đều đến từ Đài Loan”, ông Chiang nói.

KHẢ NĂNG SINH LỜI TỪ AI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Theo Bloomberg, trong tháng trước, giới phân tích đã nâng dự báo lợi nhuận trong 12 tháng tới của các doanh nghiệp thuộc chỉ số Taiex của Đài Loan thêm 9,5%. Trong khi đó, dự báo đối với các doanh nghiệp thuộc chỉ số Kospi của Hàn Quốc được nâng 7,4%.

Đây là lần đầu tiên trong gần một năm, mức điều chỉnh dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp Đài Loan vượt Hàn Quốc.

Ông Frank Benzimra, chiến lược gia về cổ phiếu tại Societe Generale, cho rằng ngành công nghệ Đài Loan được nâng đỡ bởi các doanh nghiệp gia công con chip như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). So với các nhà sản xuất chip nhớ, lợi nhuận của những doanh nghiệp này thường ít biến động theo chu kỳ hơn.

Ngược lại, thị trường Hàn Quốc còn đối mặt với rủi ro từ việc sử dụng đòn bẩy, đặc biệt là sự phổ biến của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) dùng vốn vay để khuếch đại biến động của từng cổ phiếu.

“Chứng khoán Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy và mức độ đầu cơ cao hơn nhiều. Vì vậy, chỉ một thay đổi nhỏ trong kỳ vọng cũng có thể khiến thị trường biến động mạnh, ngay cả khi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp không suy yếu đáng kể”, bà Hebe Chen, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Vantage Global Prime, nhận định với Bloomberg.

Đợt bán tháo hồi tháng 7 mới diễn ra chưa lâu, nên vẫn còn quá sớm để xác định liệu nhịp phục hồi nhẹ trong tuần này có thể kéo dài hay không và nhà đầu tư sẽ nghiêng về thị trường nào.

Mặc dù biến động mạnh hơn, chỉ số Kospi vẫn đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn Taiex. Sau đợt bán tháo vừa qua, chênh lệch định giá giữa chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan đã lên mức lớn nhất từ trước đến nay. Biến động trên thị trường Hàn Quốc cũng đã dịu bớt trong những ngày gần đây.

“Với mặt bằng định giá hiện tại, chứng khoán Hàn Quốc có vẻ hấp dẫn hơn do đã điều chỉnh mạnh hơn thị trường Đài Loan”, ông Isaac Thong, Giám đốc đầu tư cấp cao kiêm nhà quản lý Quỹ Aberdeen Asian Income, nhận định.

Về lâu dài, diễn biến của hai thị trường công nghệ hàng đầu châu Á sẽ phụ thuộc vào hiệu quả thực tế mà công nghệ AI mang lại. Nhà đầu tư sẽ theo dõi liệu các khoản đầu tư lớn cho nghiên cứu và phát triển AI có tạo ra doanh thu, lợi nhuận hay không, cũng như đà tăng trưởng của chuỗi cung ứng AI có tiếp tục được duy trì hay không.

“Bức tranh dài hạn phụ thuộc vào khả năng thương mại hóa AI. Đó cũng là rủi ro lớn nhất trong dài hạn”, ông Benzimra nhận xét.