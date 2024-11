Novaland tiếp tục chậm thanh toán lãi 2 lô trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (mã NVL-HOSE) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Cụ thể, ngày 25/11/2024, công ty tiếp tục đến hạn thanh toán lãi của 2 lô trái phiếu NVL2020-03-190 và NVL2020-03-140 với số tiền lần lượt là 10,4 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Novaland vẫn chưa thể thanh toán các khoản lãi trái phiếu này, lý do được đưa ra là công ty đang tiến hành sắp xếp nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ và cam kết sẽ hoàn tất thanh toán vào khoảng ngày 4-5/12 tới.

Mới đây, HĐQT công ty đã cam kết vô điều kiện, không hủy ngang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (Delta - Valley) trong trường hợp Delta - Valley không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Quân Đội (“MB”) theo quy định tại các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MB và Delta -Valley liên quan đến khoản vay với hạn mức tín dụng là 450 tỷ đồng.

Mục đích vay là thanh toán công nợ, bù đắp chi phí đầu tư, xây dựng Khách sạn H4 thuộc Dự án Tổ hợp Khu du lịch thung lũng Đại Dương do Delta -Valley làm chủ đầu tư.

Công ty cho biết sẽ dùng mọi nguồn lực bảo đảm khả năng hoạt động liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh lý các tài sản để bổ sung nguồn vốn hoạt động; Không giảm tỷ lệ sở hữu vốn trực tiếp và/hoặc gián tiếp tại Delta - Valley xuống thấp hơn 75% trong suốt thời gian MB cấp Khoản Vay cho Delta - Valley.

Đồng thời, hỗ trợ vốn cho Delta - Valley triển khai dự án trong trường hợp dự án thiếu nguồn đầu tư.

Trước đó, Novaland đã có văn bản cập nhật tiến độ pháp lý các dự án và tiến độ cấp sổ hồng các dự án tại trung tâm TP. HCM.

Theo văn bản, ngày 19/11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung điều chỉnh tập trung vào quy mô dân số và các chỉ tiêu đất đai tại phân khu C4, thuộc một phần Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đây là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho nhiều dự án, trong đó đặc biệt là dự án Aqua City – một trong những dự án "then chốt" của Novaland.

Về tiến độ cấp sổ hồng, Novaland cho biết năm 2025, công ty dự kiến sẽ cấp sổ hồng cho 7.041 căn tại các dự án bất động sản đô thị trung tâm TP. HCM. Cụ thể, bao gồm 3.117 căn tại Sunrise Riverside, 2.894 căn tại The Sun Avenue, 406 căn tại Kingston Residence, 208 lô thương mại tại Lucky Palace, 170 căn officetel tại Sunrise City và 246 căn officetel tại Orchard Garden.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2024 mới công bố, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.010 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ (1.073 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong quý 3 công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt so với cùng kỳ từ 1.617 tỷ lên gần 3.900 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến từ 136,75 tỷ lên hơn 2.950 tỷ đồng, gấp 21,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 3.100 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tăng 2.813.561.729.646 đồng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu là do doanh thu tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm khoản doanh thu tài chính kỳ 6 tháng 2024 mà đơn vị kiểm toán điều chỉnh giảm trong báo cáo soát xét 6 tháng 2024 là 3.045.661.559.608 đồng do Tập đoàn đã thực thu hoàn tất trong quý 3 năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, NVL ghi nhận doanh thu đạt 4.295 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ (2.731 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm lại âm gần 4.377 tỷ đồng; Lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 4.100 tỷ đồng - trong khi con số này cùng kỳ 2023 là âm 841 tỷ đồng.