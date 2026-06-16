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Ông Phạm Hồng Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam

Minh Hà

16/06/2026, 07:03

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…

Ông Phạm Hồng Hải được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam.
Ông Phạm Hồng Hải được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Hải, người từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), đã có những đóng góp đáng kể trong việc củng cố nền tảng hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh tại đây. Trước đó, ông đã có 28 năm làm việc tại HSBC, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, ông Hải được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho UOB Việt Nam. Ông có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý và phát triển các đội ngũ hiệu suất cao - là một trong những yếu tố quan trọng cho vị trí mới này.

Việc bổ nhiệm ông Hải không chỉ thể hiện cam kết của UOB trong việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo mà còn là một phần trong chiến lược mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, với kinh nghiệm và tầm nhìn của mình, ông Hải được kỳ vọng sẽ dẫn dắt UOB Việt Nam đạt được những thành tựu mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước và khu vực.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc UOB Việt Nam, nhấn mạnh rằng Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB. Ông Hải, với sự am hiểu sâu rộng về ngành ngân hàng, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các ưu tiên chiến lược và đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tăng trưởng.

UOB Việt Nam, một ngân hàng con của UOB Singapore, đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm và chính thức hoạt động như một ngân hàng độc lập từ năm 2018. Ngân hàng này đã không ngừng mở rộng mạng lưới và dịch vụ, đặc biệt là sau khi hoàn tất thu mua mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam. Với sự bổ nhiệm này, UOB Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tận dụng tối đa các cơ hội trong khu vực ASEAN.

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Từ khóa:

kinh nghiệm ngân hàng ngân hàng Ông Phạm Hồng Hải UOB UOB Việt Nam Vneconomy

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