Ông trùm game Hàn Quốc có thể mất 1,9 tỷ USD trong vụ ly hôn đắt đỏ

Nhà sáng lập công ty trò chơi điện tử Smilegate có thể phải chia cho vợ khối tài sản trị giá 1,9 tỷ USD, trong vụ ly hôn được dự báo sẽ lập kỷ lục tại Hàn Quốc…

Ông Kwon Hyuk-bin, nhà sáng lập kiêm giám đốc phụ trách định hướng chiến lược của Smilegate - Ảnh: World Cyber Games

Ngày thứ Tư (9/9), Tòa Gia đình Seoul yêu cầu ông Kwon Hyuk-bin, nhà sáng lập hãng trò chơi điện tử Smilegate, chia cho vợ số tài sản trị giá tổng cộng 2,55 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 1,9 tỷ USD.

Cụ thể, ông Kwon phải chuyển cho vợ là bà Lee Hwa-jin 35% cổ phần Smilegate và trả thêm 65 tỷ won tiền mặt. Hai bên vẫn có quyền kháng cáo.

Theo Seoul Economic Daily, tổng tài sản ròng được tòa công nhận của ông Kwon là khoảng 7,33 nghìn tỷ won. Trong đó, cổ phần Smilegate trị giá khoảng 7,1 nghìn tỷ won, chiếm gần 97%. Phần cổ phần 35% dành cho bà Lee có giá trị khoảng 2,49 nghìn tỷ won; cộng với 65 tỷ won tiền mặt, tổng số tài sản được phân chia là khoảng 2,55 nghìn tỷ won.

Tòa không yêu cầu ông Kwon thanh toán toàn bộ bằng tiền vì phần lớn tài sản của ông nằm trong cổ phiếu Smilegate chưa niêm yết. Nếu phải trả bằng tiền mặt, ông có thể phải bán một lượng lớn cổ phần trong khi loại cổ phiếu này không dễ chuyển nhượng. Tòa cũng nhận định việc chuyển giao 35% cổ phần chưa đe dọa quyền kiểm soát công ty của ông Kwon.

Nếu phán quyết có hiệu lực, ông Kwon vẫn là cổ đông lớn nhất với 65% cổ phần và tiếp tục nắm quyền kiểm soát Smilegate. Tuy nhiên, bà Lee sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ 35%, qua đó có ảnh hưởng đáng kể đối với những vấn đề cần nghị quyết đặc biệt của đại hội đồng cổ đông, như sửa đổi điều lệ, sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp.

Do đây mới là phán quyết sơ thẩm, tỷ lệ phân chia, phương thức thanh toán và giá trị cổ phần Smilegate vẫn có thể thay đổi trong quá trình kháng cáo. Theo truyền thông Hàn Quốc, giá trị công ty có thể được tính lại dựa trên kết quả kinh doanh tại thời điểm phiên tranh tụng phúc thẩm kết thúc.

Smilegate được thành lập năm 2002 và hiện do ông Kwon sở hữu toàn bộ. Công ty đứng sau các trò chơi nổi tiếng như Crossfire và Lost Ark. Ông Kwon, 52 tuổi, hiện giữ chức giám đốc phụ trách định hướng chiến lược tại doanh nghiệp này.

Ông Kwon kết hôn với bà Lee năm 2001, một năm trước khi thành lập Smilegate. Hai người bắt đầu sống ly thân từ năm 2020. Tháng 11/2022, bà Lee đệ đơn ly hôn với lý do ông Kwon không làm tròn trách nhiệm gia đình, đồng thời yêu cầu được chia một nửa số cổ phần Smilegate mà chồng nắm giữ. Tòa án xác định cuộc hôn nhân đã đổ vỡ không thể hàn gắn sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn.

Theo hãng thông tấn Yonhap, khi xác định tỷ lệ phân chia tài sản, tòa đánh giá năng lực kinh doanh và các quyết định quản lý của ông Kwon đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của Smilegate. Tuy nhiên, tòa cũng tính đến sự hỗ trợ tài chính từ gia đình bà Lee trong những năm đầu hôn nhân, thời gian bà đảm nhận việc nhà và chăm sóc con cái, cũng như việc bà từng giữ các vị trí quản lý tại công ty.

Một tài liệu đăng ký chính thức mà hãng tin Bloomberg thu thập được cho thấy bà Lee từng giữ các vị trí điều hành tại Smilegate. Tuy nhiên, trong một tuyên bố hồi đầu năm, Smilegate cho biết ông Kwon là người bỏ toàn bộ vốn ban đầu để thành lập công ty. Dù sở hữu 30% cổ phần vào thời điểm đó, bà Lee không làm việc tại Smilegate và thậm chí không có bàn làm việc ở công ty.

Các vụ ly hôn tại Hàn Quốc thường được xét xử kín. Hồ sơ của hai bên và báo cáo định giá tài sản không được công bố.

Nếu được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo, phán quyết trên có thể trở thành vụ phân chia tài sản ly hôn lớn nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc.

Khoản tiền này vượt xa mức 944 tỷ won mà tòa án yêu cầu ông Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group, trả cho vợ cũ Roh Soh-yeong trong một vụ ly hôn đình đám khác. Con số trên đã được giảm từ mức 1,38 nghìn tỷ won mà tòa phúc thẩm đưa ra năm 2024. Ông Chey đang tiếp tục kháng cáo.

Phán quyết đối với ông Kwon cũng có thể làm thay đổi đáng kể cơ cấu sở hữu của Smilegate, một trong những doanh nghiệp chưa niêm yết lớn nhất Hàn Quốc. Bloomberg Billionaires Index trước đó ước tính tài sản của ông Kwon vào khoảng 3 tỷ USD.

Ông Woongkyu Cho, luật sư chuyên về thừa kế và chuyển giao doanh nghiệp tại hãng luật Barun Law, nhận định vụ ly hôn của ông Kwon đáng chú ý vì đặt ra vấn đề đánh giá đóng góp của người vợ hoặc chồng đối với một doanh nghiệp được thành lập và phát triển trong thời kỳ hôn nhân.

“Vụ án có thể đưa ra định hướng về cách tòa án đánh giá công việc nội trợ và chăm sóc con cái, những đóng góp giúp người còn lại tập trung xây dựng doanh nghiệp và tích lũy khối tài sản lớn”, ông Cho nói với Bloomberg.