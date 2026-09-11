Tổng thống Emmanuel Macron ngưỡng mộ Việt Nam, tin tưởng hợp tác hai nước tiếp tục được thúc đẩy sâu sắc

Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí trước khi tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu với báo chí, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.

Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định luôn dành sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố những kết quả mới trong hợp tác giữa hai nước trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2024 và tiếp tục được thúc đẩy sâu sắc.

Theo Tổng thống Pháp, nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục giữa hai nước cho thấy sự năng động của quan hệ song phương, đồng thời góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới và đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng đây chính là biểu hiện sinh động của sức sống trong quan hệ song phương. Việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế và doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.

Trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế, Tổng thống Pháp nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) khi được phê chuẩn sẽ mở ra thêm những triển vọng hợp tác mới.

Pháp mong muốn trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, đô thị, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh giáo dục và y tế là những lĩnh vực hợp tác mang tính biểu tượng của tình hữu nghị Pháp - Việt, trong đó cần dành sự quan tâm cao hơn cho trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng ở các tuyên bố hay thỏa thuận chiến lược, mà cần nhanh chóng được chuyển thành những hành động cụ thể; tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm nước Pháp và gặp lại Tổng thống Emmanuel Macron, nhấn mạnh đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong ba năm qua, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và sự gắn kết chặt chẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Emmanuel Macron cùng Phu nhân, Chính phủ và nhân dân Pháp đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng của Pháp trong phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá cao vai trò của Pháp trong việc định hình các chiến lược, đưa ra những sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức, xung đột trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chúc mừng Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ được tổ chức thành công, cho rằng đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh và phát triển của các quốc gia. Việt Nam đánh giá cao các nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh và kinh tế không gian, góp phần định hình các quy định, luật lệ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào khoa học không gian.

Đánh giá quan hệ Việt Nam - Pháp thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.

Hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên ở các cấp và trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân. Hợp tác kinh tế tiếp tục giữ vai trò trụ cột, với kim ngạch thương mại và các dự án đầu tư ngày càng tăng. Các lĩnh vực hợp tác truyền thống như văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế cùng những trụ cột mới như khoa học - công nghệ đang phát huy vai trò gắn kết quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực chính, đồng thời tập trung xây dựng hạ tầng chiến lược, phát triển năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây đều là những lĩnh vực Pháp có thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước cùng khai thác. Việt Nam và Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, nâng tầm các lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra những khuôn khổ hợp tác mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong Chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng, phát triển vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng tại cuộc hội đàm và các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Pháp, hai bên sẽ trao đổi những định hướng chiến lược mới và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.