Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác tại Paris

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp lãnh đạo nhiều nước và Liên minh châu Âu, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước tham dự Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 10/9, tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ ở Paris, Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N’Guesso, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Tại cuộc gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ bạn bè truyền thống với Serbia; đánh giá cao việc Serbia tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Serbia và việc nước này đăng cai EXPO 2027 tại Belgrade.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Aleksandar Vucic thăm chính thức Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng thống Serbia nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, cảm ơn lời mời và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Trao đổi với Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Bulgaria; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn lãnh đạo cấp cao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria vào tháng 8/2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Bulgaria đã hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam cư trú, kinh doanh ổn định, lâu dài, hợp pháp và hội nhập tại Bulgaria.

Thủ tướng Rumen Radev chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp trong dịp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Bulgaria năm 2025; hoan nghênh đề xuất tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao, trao đổi các vấn đề thực chất nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N’Guesso, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là hợp tác thương mại, đồng thời mời Tổng thống Denis Sassou N’Guesso thăm Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Congo vui vẻ nhận lời, khẳng định sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Cộng hòa Congo; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và các diễn đàn đa phương. Cộng hòa Congo cũng sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Liên minh châu Phi (AU).

Trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan kể từ khi được thiết lập tháng 10/2025; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác trong thương mại, khoa học - công nghệ, năng lượng, vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh.

Tổng thống Alexander Stubb cho biết hai nước đang tích cực cụ thể hóa kết quả chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2025; mong muốn hai bên tiếp tục cân nhắc tích cực, ủng hộ lẫn nhau vào các vị trí quan trọng tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và 2045; nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là những động lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Luxembourg tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, nhất là trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và phát triển tài chính xanh - những lĩnh vực Luxembourg có thế mạnh và kinh nghiệm.

Thủ tướng Luc Frieden đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định Luxembourg sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối tri thức và nguồn lực trong các lĩnh vực như tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), xác định EU là đối tác hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, xây dựng và triển khai những cam kết, dự án cụ thể, mang lại kết quả thực chất, phát huy tiềm năng hợp tác tương xứng với khuôn khổ quan hệ đã được thiết lập.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy quản trị không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại; đồng thời đánh giá cao những bước tiến quan trọng, thực chất trong quan hệ Việt Nam - EU kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026.