Việt Nam sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường ASEAN và toàn cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Pháp thúc đẩy chất lượng hợp tác kinh tế mới, chuyển mạnh sang đầu tư, sản xuất chung, đối tác công nghệ và cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Tại cuộc gặp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hai bên báo cáo tóm tắt kết quả phiên thảo luận giữa các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước. Các ý kiến tập trung vào những mô hình, sản phẩm và phương thức hợp tác mới nhằm tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu sau khi nghe các báo cáo và đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều cần thiết nhất hiện nay là cùng tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới, thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, người dân hai nước.

Để đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung vào ba chuyển dịch lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron﻿ với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước hết, chuyển từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung. Việt Nam khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng cơ sở sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm kỹ thuật và mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp.

Hai bên cũng cần chuyển từ quan hệ nhà cung cấp - khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ, không chỉ dừng ở mua thiết bị và công nghệ mà hướng tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sản xuất linh kiện, nghiên cứu và phát triển, bảo trì, sửa chữa, vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là chuyển từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước tập trung vào các định hướng chiến lược gồm hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng; công nghiệp hàng không - vũ trụ và giao thông công nghệ cao; khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, bán dẫn và đổi mới sáng tạo; y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân và thị trường ASEAN, khai thác các mạng lưới FTA thế hệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại châu Á, đồng thời cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thị trường thứ ba.

Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong nước có năng lực tăng đầu tư, hiện diện thương mại, công nghệ và thương hiệu tại Pháp, qua đó phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc nhanh chóng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một hành trình mới cho quan hệ hai nước. Hai bên đã có nền tảng tin cậy, tầm nhìn chiến lược chung và quyết tâm mạnh mẽ; giai đoạn hiện nay cần tập trung triển khai và tạo ra những kết quả cụ thể, đưa hợp tác kinh tế phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt biến tiềm năng thành dự án, dự án thành công nghệ, sản phẩm, việc làm và những giá trị phát triển mới.

Các văn kiện hợp tác được trao trong dịp này cần sớm được chuyển hóa thành kế hoạch thực hiện cụ thể; mỗi thỏa thuận cần sớm kết trái thành các sản phẩm, dịch vụ và dự án mang lại giá trị đo đếm được.

Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ, ngành trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc để các thỏa thuận sớm trở thành dự án thực tế và sớm có những kết quả cụ thể.