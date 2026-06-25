PVcomBank củng cố nền tảng tăng trưởng với kết quả kinh doanh tích cực

Trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) ghi nhận một năm 2025 khởi sắc với nhiều chuyển biến ở các chỉ tiêu kinh doanh chủ chốt.

Ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn có sự cải thiện rõ nét về hiệu quả kinh doanh, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng mạnh so với năm trước, đồng thời duy trì các chỉ tiêu an toàn và quản trị rủi ro theo quy định.

QUY MÔ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, HIỆU QUẢ KINH DOANH CẢI THIỆN

Bức tranh hoạt động năm 2025 của PVcomBank ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc sau giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động.

PVcomBank bứt phá lợi nhuận sau giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động. Ảnh: PVcomBank.

Đến cuối năm, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 263.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng ở mức hơn 151.600 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2024. Không chỉ mở rộng quy mô, Ngân hàng còn tập trung cải thiện hiệu quả khai thác khách hàng thông qua việc tăng cường bán chéo sản phẩm. Nhờ đó, hoạt động dịch vụ mang về 311 tỷ đồng doanh thu, đóng góp thêm vào cơ cấu thu nhập của Ngân hàng.

Ở mảng nguồn vốn, tổng huy động từ tổ chức kinh tế và khách hàng cá nhân lên tới 225.705 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 46%, cho thấy sự thay đổi tích cực trong cơ cấu huy động, đồng thời góp phần hỗ trợ kiểm soát chi phí vốn. Việc CASA tăng trưởng mạnh trở thành “bệ đỡ” quan trọng để PVcomBank chủ động giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh nhưng vẫn giữ được đà bứt phá về lợi nhuận.

Với thay đổi tích cực trong cấu trúc quy mô, kết quả kinh doanh của PVcomBank cũng đạt được nhiều điểm sáng. Tổng thu nhập hoạt động tương đương 154% kế hoạch, trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.529 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Kết quả này giúp lợi nhuận trước thuế của PVcomBank vượt mốc 1.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm đề ra và tăng trưởng gấp nhiều lần năm trước.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, DUY TRÌ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Song hành với mục tiêu tăng trưởng, PVcomBank tiếp tục duy trì định hướng quản trị rủi ro thận trọng. Trong năm 2025, các chỉ tiêu an toàn vốn và quản trị rủi ro đều đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, góp phần củng cố nền tảng tài chính và nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động của thị trường.

PVcomBank tăng cường hợp tác với các đơn vị trong ngành y tế và giáo dục, mở rộng hệ sinh thái đối tác. Ảnh: PVcomBank.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì theo quy định, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. Ngân hàng đồng thời cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý và thu hồi nợ, qua đó góp phần duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hỗ trợ tiến trình tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong năm qua là việc PVcomBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho chuyển đổi số.

Xác định công nghệ là động lực tăng trưởng cốt lõi trong giai đoạn 2025 - 2030, Ngân hàng đã triển khai nhiều dự án công nghệ trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Trong đó, hệ thống AI Chatbot được đưa vào vận hành giúp tăng cường khả năng hỗ trợ khách hàng 24/7 và thúc đẩy chuyển dịch các giao dịch phi tài chính sang kênh số. Đồng thời, nền tảng Ngân hàng số PVConnect tiếp tục được nâng cấp với nhiều tiện ích mới như thanh toán QR bằng thẻ tín dụng, nộp thuế trực tuyến, mở tài khoản số đẹp, thanh toán hóa đơn định kỳ, đăng ký phát hành thẻ hay tính năng quỹ nhóm.

Đặc biệt, năng lực vận hành nội bộ và tốc độ số hóa của PVcomBank trong năm qua đã được cải thiện mạnh mẽ nhờ dự án hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới Boston Consulting Group (BCG) - hướng tới xây dựng lộ trình cụ thể và mô hình chuyển đổi phù hợp cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, PVcomBank cũng duy trì các chương trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương. Trong năm 2025, Ngân hàng tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tài trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, đồng thời đóng góp trang thiết bị cho nhiều bệnh viện và trường học trên cả nước. Các hoạt động này cho thấy nỗ lực cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội trong suốt quá trình phát triển của Ngân hàng.