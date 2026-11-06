QCG dự kiến phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Nếu hoàn thành đợt tăng vốn, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai dự kiến tăng từ 2.751 tỷ đồng, lên 3.026,4 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu QCG trên Trading View.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, QCG dự kiến phát hành 27.512.914 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới); thời gian dự kiến sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu hoàn thành đợt tăng vốn, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai dự kiến tăng từ 2.751 tỷ đồng, lên 3.026,4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, QCG ghi nhận doanh thu hợp nhất 76% còn 26,771 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 129% từ lãi 24,055 tỷ thành lỗ 6,957 tỷ đồng.

QCG cho biết doanh thu và lợi nhuận quý 3/2026 giảm so với cùng kỳ năm 2025 là do giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng và đã chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu của QCG đạt 107,55 tỷ đồng - cùng kỳ đạt gần 354 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 175 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 34 tỷ đồng.

Năm 2026, QCG Lai đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 2.403 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 343 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 tháng với lãi trước thuế đạt 220,2 tỷ đồng, QCG mới hoàn thành 64,2% kế hoạch năm.

Liên quan đến số dư nợ phải trả Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island tại ngày 30/09/2026 là 1.471,4 tỷ đồng và ngày 07/10/2026 Tập đoàn đã thanh toán 50 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện đang là phiên chiều ngày 5/11, giá cổ phiếu QCG tăng 0,95% lên 10.600 đồng/cổ phiếu.