Quảng bá du lịch từ những khung hình “check-in”

Thông tin từ Traveloka cho thấy, nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng mạnh trong mùa hè 2026. Lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4 - 5/2026 đã tăng tới 46% so với giai đoạn tháng 1 - 2/2026…
Đằng sau sự tăng trưởng này là xu hướng ngày càng rõ nét của
các chuyến đi ngắn, dễ lên kế hoạch và tối ưu thời gian nghỉ ngơi. Thay vì ưu
tiên các hành trình dài ngày hoặc phức tạp, du khách đang chuyển sang những
chuyến đi từ 2 - 4 ngày. Họ tận dụng các dịp cuối tuần dài, kỳ nghỉ hè hoặc những
khoảng nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng.
Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy nhận định: Dữ
liệu mùa hè năm nay cho thấy ngày càng có nhiều du khách lựa chọn
các hành trình chỉ cách nơi sinh sống từ 1 - 3 giờ di chuyển, như từ TP.HCM đến
Vũng Tàu, Phan Thiết - Mũi Né, từ Hà Nội đến Hạ Long, Ninh Bình, hay từ Đà Nẵng
đến Hội An và Huế…
Đặc biệt, mạng xã hội đang
trở thành “cánh cửa” đưa nhiều điểm đến và chuyến đi ngắn ngày tới gần hơn với
du khách. Từ những video ngắn ghi lại nhịp sống bản làng, những bức ảnh
check-in hay cảm nhận về món ăn, giới trẻ đang góp phần quảng
bá du lịch bằng các góc nhìn chân thật và giàu cảm xúc, mở ra cơ hội cho du lịch cộng đồng, kinh tế địa phương.
Vào những ngày này, không khí tại con đường chữ S, thôn Đôn
(xã Pù Luông, Thanh Hóa) luôn rộn ràng, nhộn nhịp. Chị Huỳnh Mẫn Nhi, một du khách từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi từng xem nhiều hình ảnh về cung đường hình
chữ S của Pù Luông qua các hình ảnh trên mạng xã hội. Vì vậy, dịp hè năm nay tôi quyết định
đến Pù Luông để du lịch tham quan, trải nghiệm".
Ngoài cung đường chữ S, ở Pù Luông còn có rất nhiều "tọa
độ sống ảo”, từ các thửa ruộng bậc thang uốn lượn, đến các bản
làng còn giữ được nét nguyên sơ của người dân bản địa... Ông Hà Huy Giáp, hộ
dân làm homestay ở thôn Đôn, cho hay: "Trong
quá trình làm homestay chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, bố trí
thêm các tiểu cảnh đẹp mắt. Chính những bức ảnh du khách đăng tải lên mạng xã hội
đó sẽ là kênh quảng bá du lịch một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất".
Tại khu Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô), khá
nhiều điểm check-in được xây dựng phục vụ khách du lịch như: “Không gian trưng
bày hiện vật ngoài trời”, “Mô hình súng thần công và những cải cách của triều Hồ”,
“Không gian trưng bày Thành Nhà Hồ, lịch sử, truyền thuyết và khảo cổ”, “Không
gian trưng bày đá xây thành” tại cổng Nam...
Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà
Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, cho biết: "Trong thời đại số, nhu cầu check-in
đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi hành trình đến vùng đất mới. Những bức
ảnh được chia sẻ không đơn thuần là lưu giữ khoảnh khắc mà còn góp phần kể lại
câu chuyện về chuyến đi, cảm xúc và dấu ấn riêng của mỗi điểm đến".
Tại Thái Nguyên, từ những quán cà phê nhỏ xinh đến những
không gian trà đậm bản sắc vùng trung du đã và đang trở thành “tọa độ”
check-in được tìm kiếm, góp phần tạo sức hút cho du lịch địa phương. Vào
buổi sáng, đặc biệt là những sáng cuối tuần, nếu ai đi vào con ngõ 153 đường
Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ xếp
hàng chụp ảnh, quay video tại các quán 7 AM, Ling Tea hay UrbanSip...
Không ồn ào như phố thị, tại không gian chè Hảo Đạt, Thái
Sinh hay Tiến Yên... thuộc vùng chè Tân Cương, du khách
không chỉ đến để chụp ảnh, mà còn để cảm nhận sâu hơn về văn hóa trà. Giữa những
đồi chè xanh mướt, du khách có thể tự tay hái chè, xem quy trình chế biến, rồi
thưởng thức chén trà thoảng hương cốm trong không gian đặc trưng. Nhiều du
khách chia sẻ, đến vùng chè Thái Nguyên vì những hình ảnh được chia sẻ trên
mạng, nhưng quyết định ở lại nhờ các trải nghiệm thực tế.
Tương tự tại Nha Trang, bên cạnh những điểm đến, các khu du
lịch vốn đã nổi tiếng, nhiều điểm check-in miễn phí hoặc với chi phí thấp gần
đây được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Chẳng hạn như bờ kè Vĩnh Nguyên (còn gọi là bờ
kè xóm Chụt) gây ấn tượng nhờ khung cảnh hướng ra vịnh Nha Trang thơ mộng, tạo
hiệu ứng thị giác mạnh, đặc biệt khi lên hình với góc rộng.
Marina Beach (khu vực bến du thuyền Ana Marina) cũng đang nổi
lên như một điểm ngắm hoàng hôn “hot” của giới trẻ. Với không gian mở, bến tàu,
du thuyền và mặt biển rộng, khu vực này còn kết hợp dịch vụ cà phê, ăn uống, giúp
du khách vừa thư giãn, vừa tận hưởng cảnh đẹp - xu hướng trải nghiệm đang được
ưa chuộng tại Nha Trang.
Năm 2026, Huế cũng tạo nên một trào lưu du lịch khi những tà
áo tấc, áo nhật bình rực rỡ sắc màu xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã
hội, từ TikTok, Instagram đến Facebook Reels. Hoàng thành cổ kính, những lăng tẩm
trầm mặc và một số làng nghề bỗng chốc trở thành những “tọa độ check-in” quốc
dân. Đây là một tín hiệu vui cho thấy di sản đang “gần” hơn với giới trẻ.
Dù đôi khi du lịch Huế đôi khi bị chê là "chậm",
là "buồn", nhưng theo các chuyên gia, chính cái buồn, cái chậm ấy lại
giữ cho di sản giữ được sức hút trước làn sóng "đi để check-in". Một
tour nghe ca Huế không thể chỉ là lên thuyền rồng nghe ca vài bài, rồi thả hoa
đăng cầu nguyện và chụp hình.
Một khu nhà vườn ở Kim Long, Vỹ Dạ, Phước Tích không
chỉ là nơi tạo dáng mà còn là điểm đến tận hưởng nếp sống Huế... Đằng sau trào lưu mạng xã hội, giá trị Huế đang nỗ lực mang lại cho du khách là một tâm thức
biết nâng niu văn hóa.
Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ theo
hướng thông minh và tăng tính tương tác, các địa phương cũng có thể học tập mô
hình “Số hóa check-in và tích điểm” của du lịch Đồng Văn (Tuyên Quang). Theo đó,
Hội Du lịch xã Đồng Văn đã thiết kế và gắn mã QR tại toàn bộ điểm du lịch, nhà
hàng, khách sạn trên địa bàn. Du khách có
thể dễ dàng check-in, lưu lại hành trình và tự động tích điểm dựa trên các dịch
vụ đã trải nghiệm.
Việc số hóa hoạt động check-in không chỉ tạo sự hứng thú mà còn giúp địa
phương quản lý, thống kê, phân tích nhu cầu du lịch một cách khoa học. Khi đạt
100 điểm, du khách sẽ nhận được phần quà tương ứng từ Hội Du lịch xã. Đồng thời,
mỗi tháng, Hội sẽ công bố danh hiệu “Vua check-in” dành cho du khách có số điểm
cao nhất - vừa tạo động lực khám phá, vừa là hình thức quảng bá đầy
sáng tạo cho địa phương.
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