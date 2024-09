Quảng Ninh chi 1.000 tỷ khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 17/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 55 để cho ý kiến, chủ trương về một số nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khoá XIV dự kiến diễn ra vào ngày 23/9 tới đây.

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão số 3.

Các nội dung được đưa ra trao đổi tại hội nghị bao gồm: Chính sách nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn; Chính sách miễn giảm học phí cho trẻ mầm non, học sinh, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025; Chính sách hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm đắm do cơn bão số 3 và chính sách hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do bão số 3.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều khẳng định, đây là những nội dung thật sự quan trọng, cấp bách, cần phải được ban hành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để người dân giảm bớt một phần khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống sau cơn bão Yagi.

Ngoài việc thống nhất chủ trương ban hành các cơ chế, chính sách nêu trên để khắc phục hậu quả của bão số 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cũng thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để dành 1.000 tỷ đồng cho việc khắc phục hậu quả sau bão.

Trong đó, thực hiện cơ cấu lại nhiệm vụ chi triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên để dành 500 tỷ đồng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, ngoài nguồn lực từ ngân sách tỉnh, tính đến ngày 17/9, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận trên 75,7 tỷ đồng ủng hộ khắc phục những hậu quả mà bão số 3 gây nên. Trong đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng; các tỉnh, thành phố ủng hộ 12,7 tỷ đồng; các tập thể, cá nhân ủng hộ 13 tỷ đồng.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh, đảm bảo tiến độ và chất lượng các nội dung.

Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo công khai minh bạch, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Đồng thời, cũng phải đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Trong thời gian trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu các văn bản hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo các nghị quyết sau khi được ban hành sẽ đi ngay vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh đây mới là những cơ chế, chính sách bước đầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh những bất cập, khó khăn hoặc cần bổ sung thêm chính sách, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.