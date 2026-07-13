Quảng Trị tăng tốc giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng vốn ODA

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài, đồng thời rà soát tiến độ giải ngân các dự án đang triển khai trên địa bàn.
Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, năm 2026 toàn tỉnh được bố trí kế hoạch vốn cho 15 dự án ODA với tổng kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn nước ngoài đạt 757,235 tỷ đồng và vốn đối ứng trong nước 258,609 tỷ đồng.
Tính đến hết tháng 6/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 260,957 tỷ đồng, tương đương 25,7% kế hoạch vốn được giao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân các dự án ODA vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Khối lượng vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 còn lớn, chiếm khoảng 40,9% tổng kế hoạch vốn thực hiện trong năm. Công tác giải phóng mặt bằng, đấu nối hạ tầng tại một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Ngoài ra, nhiều dự án phải thực hiện quy trình xin ý kiến không phản đối hoặc chờ nhà tài trợ thông qua các báo cáo chuyên môn nên kéo dài thời gian triển khai. Một số chủ đầu tư cũng chưa dự báo sát tiến độ thực hiện khi lập dự toán ngân sách, trong khi biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng đã làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến quá trình thi công của các nhà thầu.
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch. Đồng thời, tỉnh thường xuyên rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang những dự án có khả năng giải ngân tốt theo đúng quy định.
Trong 6 tháng đầu năm, các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với hai dự án ODA nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nguồn vốn này đang góp phần đầu tư cho nhiều lĩnh vực then chốt như giao thông, phát triển đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững, y tế, giáo dục, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Cùng với vốn đầu tư công, đây được xem là nguồn lực quan trọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung xử lý dứt điểm các dự án đã hoàn thành; chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quyết toán dự án; rà soát mô hình quản lý, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, bám sát các mốc thời gian theo quy định và kịch bản tăng trưởng của tỉnh, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị, ưu tiên các dự án có khả năng tạo động lực phát triển.
Song song đó, các đơn vị cần nâng cao năng lực quản lý dự án, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới.
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