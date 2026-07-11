Quảng Trị: Xúc tiến dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu hơn 2.900 tỷ đồng

Khoảng 750.000 người dân tại Quảng Trị được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ Dự án Phát triển hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu có tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030.

Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/7, Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị nhằm thống nhất các nội dung liên quan đến Dự án Phát triển hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị.

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 118,11 triệu USD (tương đương hơn 2.900 tỷ đồng), trong đó vốn vay ADB chiếm khoảng 76,43%, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030 tại 12 xã của tỉnh, với hai hợp phần chính gồm phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng và phát triển hạ tầng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Theo quy hoạch, dự án sẽ đầu tư khoảng 53 km đường giao thông liên xã, liên vùng cùng các cầu và công trình phụ trợ; xây dựng khoảng 7,5 km tuyến đường kết hợp tránh lũ và 27,1 km kè chống sạt lở bờ sông.

Đại diện đoàn công tác ADB và Bộ Tài chính trao đổi ý kiến

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng mang lại lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 750.000 người dân, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển du lịch, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng thời, dự án cũng hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án, làm rõ hơn sự cần thiết, mục tiêu tổng thể, tác động đối với sự phát triển của tỉnh cũng như sự phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao đổi ý kiến

Ông cũng yêu cầu lượng hóa rõ hiệu quả kinh tế - xã hội, đánh giá đầy đủ các tác động tích cực cũng như dự báo những ảnh hưởng có thể phát sinh trong quá trình triển khai để xây dựng các giải pháp xử lý phù hợp.

Đối với các hợp phần có quy mô lớn, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh cần xác định rõ vai trò của các tuyến giao thông như những hành lang phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá cụ thể số lượng người dân, sản lượng hàng hóa được hưởng lợi và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của từng hạng mục.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát tính kết nối của toàn tuyến, nghiên cứu phương án đầu tư hoàn thiện các đoạn còn thiếu nhằm phát huy hiệu quả đồng bộ. Riêng đối với các công trình kè chống sạt lở, cần làm rõ tính bền vững, hiệu quả lâu dài và khả năng bảo vệ trước tác động của thiên tai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị nghiên cứu kỹ phương án quản lý, duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư; xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, xác định rõ đường găng của dự án để rút ngắn thời gian chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo lãnh đạo tỉnh, các hạng mục cần bám sát mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp điều kiện đặc thù của Quảng Trị, đồng thời được đặt trong tổng thể không gian phát triển của tỉnh, kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những năm tới.